台军演模拟“解放军登陆河口” 演练炸桥“死守”

原标题：台军演模拟“解放军登陆淡水河口” 演练炸桥“死守”

图为台军演训士兵在淡水河口警戒。（来源：台湾“中央社”）

海外网6月5日电 台军“汉光34号演习”今日（5日）进入第二天。据台媒报道，台军今日在淡水河实施反突击、反渗透演练，模拟“解放军自淡水河口进攻”。台军演练将官称，淡水河口距离蔡办大楼仅22公里，并扬言“必须死守、甚至炸毁关渡大桥，阻绝解放军进攻。”

台军模拟在河岸“歼灭”解放军

据台湾“中央社”报道，5日上午，台军负责北部地区、包括淡水河守备任务的“第三作战区关渡指挥部”，模拟解放军利用气垫登陆艇自淡水河口进攻。台军演习内容则包括，首先通过河防指挥管制中心获取“敌情”，由指挥官实施作战指导，并由河防部队进驻阵地、完成射击前准备、对河警戒搜索，并由官兵操作20机炮对空警戒；随后42迫炮CM22车、CM-11战车、标枪导弹车形成多层火网，模拟“对河面上的解放军进行射击”，并幻想“成功歼灭敌军”。

报道称，台军此次演练“全程运用空包弹、烟雾弹及模爆片”，借由产生的爆破声、烟硝味增加仿真临场感，以“磨练官兵在战场实况下的临战抗压能力”。

图为台军演训士兵操作20机炮朝淡水河口“攻击假想敌”。（来源：台湾“中央社”）

淡水河是台军“最后一道防线”

岛内认为，淡水河是戎守大台北地区的重要战略地点。台军“关指部”指挥官赖荣杰少将称，从淡水河口至关渡大桥仅约8公里，至蔡办大楼等台湾“政经中枢”只有22公里，若台军不能坚守这道防线，让解放军兵力“长驱而入”，后果将“不堪设想”，因此关渡大桥是台军死守的“最后一道防线”。

他还说，台军“关指部”负责台湾北部地区安全任务，台北港的守护也在“作战计划”中，而淡水河防只是全班作战中的一项，河防部队是“24小时全天候战斗性质部队”，平常必须不断勤训、装备维护，今天则采取“实人、实车、实务、实作”，发挥“联合作战”能力。

《亚太防务》杂志总编辑郑继文则称，台北港、淡水河口是台军防御的重要据点，若淡水河被解放军突袭部队攻陷，解放军就可以通过台北港，将车辆和装备等运上陆地。郑继文称，近年来，解放军突击艇、气垫登陆艇等水上快速运具发展很快，若发生战争，台军可在淡水河放置水雷、沉积物、障碍物等，“阻止解放军通过淡水河”。他还称，未来解放军还有可能以轻型动力飞行伞、机降等方式进攻，因此建议台军改变操演内容应对“新威胁”。

据报道，由于淡水河淤积严重，仅能让吃水较浅的运具通过，因此过去台军“汉光演习”时曾假想炸毁关渡大桥，让炸毁的桥体沉积河道，以使“解放军快速艇无法通过”。

图为台军演练导弹拦截，造成山林大火。（来源：台湾《联合报》）

台军演习又出状况 一不小心酿成山火

台军“汉光演习”一直状况不断，继昨日一架F-16撞山坠毁致飞行员遇难后，今日又在演练导弹拦截过程中，不小心引发山林大火。

据台湾《联合报》报道，台军今早在屏东九鹏基地进行“拦截导弹和敌机”操演。操演过程中，一架靶机发射后，靶机加力器的燃烧物质掉落在前方山坡引燃杂草，引发屏东满州、牡丹乡交界大流桥旁的山坡发生大火。

图为台军方和消防队从上、下两方合力灭火。（来源：台湾《联合报》）

据报道，山林燃烧面积约2甲地（约合29亩地），台军方消防车一度控制火势，但因天干物燥，残火让人疲于奔命，台军方于上午11时半请求屏东县消防局派车支持。经过台军方人员和消防队员从山坡上、下分别以强力水柱灭火，火势最终于下午2时扑灭，所幸周边无居民。

在场军事迷表示，台军上午进行第2批导弹射击时，发现不明物体在发射架前数公里处掉落，冒出浓浓白烟，不久火势加大、白烟窜天，周边的军事建筑都被烟雾遮住。观赏的军事迷大为紧张，以为是导弹刚发射就掉落。对此，台军方则回应表示，靶机加力器脱离是正常现象。

国台办：台当局“以武拒统”没有出路

此前，台军去年“汉光演习”就曾首度模拟大陆航母突袭“攻台”，有专家认为蔡当局有意提升两岸军事对立，两岸关系甚至有可能从“冷对抗”进一步提升为“热对抗”。

对此，国台办发言人安峰山回应表示，我们已经反复强调过，台海的和平稳定和台湾的前途与未来取决于两岸关系的和平发展。台湾当局的“以武拒统”是没有出路的，真正应该做到的是摒弃“台独”的立场，摒弃敌对的思维，回到承认“九二共识”共同政治基础上来，才能够真正维护两岸关系和平发展。

责任编辑：张岩