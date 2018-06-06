原标题：周立波无罪释放 他的三任律师中两个曾任检察官

来源：红星新闻

持续一年多的周立波涉毒持枪案，终于在美国时间6月4日落下帷幕。

据媒体报道，纽约州拿骚县地区法院第11次庭审宣布结果：周立波因交通违章被罚款150美元。检方对其他4项罪名撤诉，当庭只字未提枪和毒品。涉枪和涉毒案撤销指控，周立波被判无罪。

周立波终于面露微笑走出法庭。在接受媒体采访时，他对结果表示满意，不会提起上诉。

▲周立波胜诉后在法庭外和律师合影 图据新华网

从最初“最高或被判41年刑期”到最终撤案无罪，这起案件在长达16个月的时间里可谓扑朔迷离，峰回路转。

多位律师表示，周立波曾换三任律师，之所以能胜诉，律师起到了关键作用。更有网文曝出，周立波为此更是花费天价律师费，达千万元……

这究竟是否属实？周立波的三任律师分别是什么人？美国律师是如何收费的？红星新闻记者联系采访到美国知名律师刘龙珠先生，并试图与周立波的三任律师取得联系。

律师胜诉采用的是一个基本招数

胜诉原因是“守门员没防守”

据了解，在周立波胜诉后，网上开始流传一个段子，讲述周立波更换的三任律师所起到的不同作用：

第一任律师莫虎：可能重罪。

第二任律师丹尼尔：可以轻罪认罚。

第三任律师斯蒂芬：无罪！

所以，遇到好律师，请勿砍价！

该段子也被众多律师转载。而事实上，周立波的胜诉和律师的相关性究竟有多大？该案最终能胜诉，完全是因为律师？

在知名美国华裔律师刘龙珠看来，该案胜诉的最主要原因其实是“守门员没有防守”。他表示，这可能是因为网友不太了解事情原委。

最后一任律师斯蒂芬·斯卡林“所作的动议是一个基本的招数，没有什么高妙的地方”。刘龙珠称，即搜查的过程有瑕疵，因此该瑕疵搜查所带来的任何证据都不能成为呈堂证供。

“这一法律请求，我们叫做动议，是所有刑事律师辩护时最常用的一个招数。任何做刑事律师的人都不会想不到。”刘龙珠称。

既然招数并不高妙，为何他能胜诉？

刘龙珠提出了该案的一些疑点，称检察官根本没有传唤同车乘客唐爽出庭作证。

红星新闻记者查询发现，今年3月27日第8次庭审后，律师斯卡林在接受媒体采访时公开表示，有信心让法庭撤案，一是因为枪和毒品上均没有鉴定出周立波的指纹和DNA；二是检方未能传唤唐爽与另一执法警察出庭。“他们可以传唤，但没有传唤。有时不传唤目击者的原因是，他们无法提供你所期望的证词。”

刘龙珠称，“这就好比说你在踢球，对方不但踢球，而且在踢之前明确告诉你要踢进去，而你却不防守，这才是最怪异的地方”。

刘龙珠称，他从业以来还从未遇到过这样的情况，“任何案子，检方一般都会上蹿下跳”。在他看来，周立波案能胜诉，并非美国法律有多正义或程序正义，而是在于“守门员没有防守”。

既然撤案动议的招数并不高明，为何周立波的前两任律师都没有这样做？

对此，刘龙珠律师分析认为，他们可能不是没有想到，而是按照正常操作模式，如果律师以周立波母语非英语而未能听懂警察搜车请求为由申请撤案动议，那么，第一，检方肯定会传唤唐爽和另外一位证人作证；第二，检方肯定会对此开启辩论。“他们可能也没想到检方不会传唤证人”。

揭晓三任律师其人

来头不小、其中两人有任检察官经历

丨胜诉律师：被称被告最后希望 与警察圈很熟

事实上，早在5月24日，在该案第10次开庭后就有网友爆料称，他（周立波）找的律师，其女与女婿都是检方的人。周立波案对这个律师来说，小菜一碟，（是）分分钟搞定的事。

腾讯《一线》曾联系这位爆料人的助理，但对方拒绝就此回应，理由是：“这个题材在北美法律界比较敏感，很多事不能明面上说。”

刘龙珠律师告诉红星新闻记者，《纽约时报》1991年曾对斯卡林做过报道，称斯卡林和女儿都曾是拿骚县当地检察官，斯卡林的父亲也是警察，而斯卡林本人也曾为多名警察做辩护。

▲律师斯卡林接受媒体采访 图据新华网

“我只能说，斯卡林和警察圈是很熟的。”刘龙珠称。

红星新闻记者随后找到《纽约时报》当年的这一报道。文章称，斯卡林所拥有的警察客户比某些村庄的总人数还要多。“要找好医生，就要看别的医生去找谁看病。要找好律师，就要找警察找谁来辩护。而在长岛，这位律师就是斯卡林。”

据介绍，斯卡林于1969年加入拿骚县地区检察官办公室。他有4个孩子，大女儿是拿骚县助理地区检察官，嫁给了一名助理地区检察官。

对于斯卡林在律师界的地位，当地媒体《长岛经济报》形容道，“他是客户们最后的希望。”

该文章报道称，斯卡林的良好辩护记录，使他成为客户们的最后希望。当事情变得看起来毫无希望时，一些知名的被告就会找上门来。

而斯卡林称，他会谨慎挑选辩护案件，“如果我不喜欢被告，我不会接手这案子。”

据悉，斯卡林曾被多家媒体杂志报道，包括《纽约超级律师》杂志、《纽约地铁报》，并于2008年被纽约州律师协会授予查尔斯·克里米纪念奖。

丨第二任律师：曾任检察官 经验丰富

据媒体报道，在换了第二任律师丹尼尔（DANIEL W。 RUSSO）后，随着案情进展和律师努力，唐爽的案子被撤销。而媒体报道称，周立波可能作认罪协商，以轻罪认罚。

红星新闻记者在其工作的律师事务所网站上，找到了丹尼尔律师的介绍。据悉，丹尼尔是拿骚县Foley Griffin律师事务所新加入的合伙人之一。

他有诸多头衔，拿骚法律学院的副院长，刑法和程序委员会主席，他还曾担任《拿骚律师报》总编辑，发表过数篇文章。同时，他还是纽约州律师协会成员。

和斯卡林一样，丹尼尔也有担任检察官的从政经历，他曾是布鲁克林国王郡的助理地区检察官。

▲第二任律师丹尼尔（左）与第一任律师莫虎（右） 图据官网截图

丨首任律师：被称美国卓越律师 曾创在美华人历史

而关于第一任律师莫虎，在好律师网上，红星新闻记者找到了相关介绍。文中称，著名美籍华裔莫虎大律师生于上海，具有三十五年丰富办案经验，在历次重大及复杂的陪审团案件中出庭答辩，运作精湛，被誉为全美最好的辩护律师之一。

值得一提的是，莫虎在美国警界和华人圈里名气很大。

他有几大头衔，纽约警察总局副局长兼审判厅长、曼哈顿检察署副检察官、纽约市缉毒特别检察官，曾主理纽约惠特曼·瑞森国际律师事务所中国部业务。1994年时，他创办了以自己名字命名的莫虎律师事务所。

在介绍一栏中还写道，莫虎被全美律师名录定为美国卓越律师。

2016年中新社在对莫虎的专访中提到，40年前，刚刚走出校园的莫虎便成为纽约曼哈顿检察署副检察官；8年后，年仅33岁的他升任纽约警察总局副局长，成为美国历史上首位出任高级警官的华裔。1984年他荣任纽约警察总局副局长兼审判厅长，创造了在美华人历史。

1985年时，莫虎的成长故事被《纽约时报》报道。

今日（6月5日）上午，红星新闻记者就周立波案拨通莫虎律师事务所的办公室电话，但其办公室负责人以曾担任周立波案律师为由，拒绝接受采访。

周立波律师费上千万？

“如果说过百万美元，我一点不感到意外”

北京律师张起淮曾在认证微博上发表文章称，周立波最后聘请的律师为从事刑事辩护工作五十年的顶级犹太律师，收费也属于顶级，纽约州顶级收费律师都在1500-3000美金/每小时，约合人民币1万到2万/每小时。

该文一出，立即引起网友的再次围观。

红星新闻记者从刘龙珠律师处获悉，从刑事辩护的角度来说，美国律师收费有三种方式，一种为固定收费，以全包计费，如十万、二十万、三十万美金；一种为计时收费，按每个钟头计算；第三种则为前两种的综合，比如先收一定基数，如二十万，然后再按钟头收费。

他说，刑事辩护律师收费并无统一标准，而且各州收费情况不同，“纽约州和加州稍微贵一点，而比较偏僻的小州则便宜一些”，这和律师经验是否资深、知名度高低都有关系。

刘龙珠介绍称，小的刑事案件如轻罪、刑期不会超过1年的，一般3000-5000美元起价。如果是联邦重罪，不仅触犯一条罪行，那么收费过百万美金（全包）的也有。刘龙珠称，不同案件差别很大，这和案件是否复杂、客户是否愿意付钱也有关系。

“如果按钟头来收费，就我所知，很少有律师的收费会低于200美元/每小时。一般在200美元-1000美元之间/每小时。”刘龙珠称，虽然他并不清楚周立波到底付出了多少律师费，但如果说过百万美元的话，“我一点都不会感到意外。”

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红星新闻记者丨王雅林

责任编辑：张迪