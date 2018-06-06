影视公司与阴阳合同撇清关系 其实这只是冰山一角

原标题：多家影视上市公司与“阴阳合同”撇清关系，其实这只是冰山一角？

一天市值蒸发114亿元，A股影视行业也许是被昨天的暴跌吓坏了。

4日收盘后，多家上市影视公司或通过投资者互动平台、或通过媒体发布消息：公司不存在“阴阳合同”。

唐德影视表示，公司不存在签署阴阳合同及偷漏税的行为。随着行业发展，演艺人员法律意识日益加强，依法缴税已成行业内部的常识与基本。

华谊兄弟表示，公司一直遵守上市公司法律法规，与合作演员签署的合同均合法合规，并依法及时缴纳相关税费。

慈文传媒则表示，公司与艺人签约都会代扣、代缴税，与工作室签约也会约定清楚，公司都是合法合规经营。

而之所以各大影视公司如此“整齐地”与“阴阳合同”划清界限，则与国家税务总局发布的一则公告有关。

据了解，国家税务总局发布公告称，针对影视从业人员“阴阳合同”中的涉税问题高度重视，已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。

在慈文传媒副总裁赵斌看来，影视市场确实存在一定不规范现象，相关机构的介入肯定会给行业带来正向推动作用，促使行业向更规范的方向走。目前影视行业出现大量行业乱象，跟行业产能过剩有关，特别是影视剧的‘二八现象’，存在低水平重复建设，带来优质资源被过剩产品抢夺，通过行业整顿可以促使优质资源向行业头部产品集中，推动行业头部公司获得更好发展。

上市公司热衷“绑定”明星IP

尽管类似华谊兄弟、唐德影视等由于明星IP负面缠身而遭遇股价重挫等案例时有发生，但通过加强与明星的联系甚至让明星成为股东来吸引资本和目光，仍是影视上市公司的常态。

以欢瑞世纪为例，该公司2016年成功借壳上市时，就因披露何晟铭、杜淳、姜鸿、李易峰、贾乃亮、孙耀琦、杨乐乐等多位明星股东而备受瞩目。

业内人士表示，由于影视创作本身具有极强的不确定性，为了提高收益的可能性，大多影视公司都会选择具有较大“吸睛能力”的大导演和流量明星作为IP，加持电影甚至购明星的空壳公司进行深度绑定。

例如华谊兄弟，2015年分别以10.8亿元的估值和15亿元的估值先后收购东阳浩瀚和东阳美拉这两间明星公司。前者股东是李晨、冯绍峰、Angelababy、郑恺、杜淳、陈赫，成立仅1天即被收购；后者实控人是冯小刚，帐面总资产为13600元，净资产值为-5500元。

为何花费如此高的价格来收购两家帐面净资产值接近于0的公司呢？在易凯资本创始人王冉看来，影视类上市公司收购明星的空壳公司，有“移花接木”之嫌，即将艺人和导演成本“整容”为利润。

王冉进一步指出，具体而言，明星和导演成立公司或者入股影视公司，把个人收入的很大一部分转变为公司的收入。这部分额外的收入几乎可以直接转化为利润，利润在资本市场上又立即被市盈率倍数放大了很多倍，卖给A股公司或投资人。在这个过程中，艺人卖掉自己的全部或部分股份，完成自我价值的放大和提前回收。

财富证券首席分析师赵欢认为，中国电影市场近两年的高速增长，带来影视项目投资热，高估值、高溢价泡沫滋生，而这种并购重组传导到二级市场上，可能带来股价的虚高和股权的稀释，最终将是普通投资者承受泡沫破裂的后果。

明星开启投资2.0版 “空手套白狼”遇强监管

以前说起明星的投资，可能还停留在开餐厅、成立影视公司、创立服饰品牌、开网店等“当老板”，然而，目前国内明星已经纷纷开始投资，升级到了 “当投资人”的2.0时代。

比如，影星任泉、李冰冰和黄晓明在2014年7月宣布联合成立Star VC，开了明星创立专业投资机构的先河，任泉是具体操盘者。Star VC成立以来已投了超过10个项目，覆盖社交、电商、金融、医疗等各种领域。任泉曾表示，Star VC有一些项目已带来了5-10倍的回报。

邓超则在2014年加盟了创投大佬、360公司董事长周鸿祎“蒲公英创业计划”，和周鸿祎、真格天使投资基金徐小平、导演俞白眉三人一起担任创业导师，寻找“中国好应用”，对安卓应用APP开发者提供全程资源支持。

更为著名的要属曾被誉为“女版巴菲特”的赵薇。让赵薇此前声名鹊起的两次资本动作，分别是投资唐德影视和阿里影业。其中，2015年4月，在港上市的阿里影业大涨，赵薇夫妇的持股账面盈利达到44亿港元，一个月后，赵薇夫妇减持了部分阿里影业的股票，套现近10亿港元。

真正让赵薇在中国资本市场占据头条的还是，她拟用50倍的杠杆“鲸吞”上市公司万家文化。这种“空手套白狼”式的收购引发舆论汹汹。最终收购失败，赵薇夫妇也由于误导性陈述等原因被证监会分别采取5年证券市场禁入措施。

正如证监会原主席肖钢说言，资本市场是一个资金场、信息场和名利场，因而更必须是法治市场。

责任编辑：张建利