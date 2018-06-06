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江西赣州四中校长坠亡：留有遗书 生前患有抑郁症

江西赣州四中校长坠亡：留有遗书 生前患有抑郁症
2018年06月05日 23:39 澎湃新闻
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　　原标题：江西赣州四中校长坠亡事件通报：生前患有抑郁症，已排除他杀

　　微信公众号“江西政读”6月5日消息，记者获悉，刚刚，赣州市公安局章贡分局通报赣州四中发生坠楼死亡事件。

　　通报称，6月5日7时15分，我局接赣州四中教学楼有人坠亡的报警后，立即组织民警赶赴现场。

　　经现场辨认，死者为刘某平（男，48岁），系赣州四中党委书记、校长。据警方初步调查，刘某平生前患有抑郁症，并于坠楼前在同事微信群中留下遗书；在进一步开展现场勘验调查、法医检验、视频取证后，警方确认死者系从教学楼七楼跳楼坠亡，排除他杀。

　　目前，相关善后工作正在进行中。

　　来源：微信公众号“江西政读”

责任编辑：张玉

赣州坠亡四中
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