江西赣州四中校长坠亡：留有遗书 生前患有抑郁症

原标题：江西赣州四中校长坠亡事件通报：生前患有抑郁症，已排除他杀

微信公众号“江西政读”6月5日消息，记者获悉，刚刚，赣州市公安局章贡分局通报赣州四中发生坠楼死亡事件。

通报称，6月5日7时15分，我局接赣州四中教学楼有人坠亡的报警后，立即组织民警赶赴现场。

经现场辨认，死者为刘某平（男，48岁），系赣州四中党委书记、校长。据警方初步调查，刘某平生前患有抑郁症，并于坠楼前在同事微信群中留下遗书；在进一步开展现场勘验调查、法医检验、视频取证后，警方确认死者系从教学楼七楼跳楼坠亡，排除他杀。

目前，相关善后工作正在进行中。

来源：微信公众号“江西政读”

责任编辑：张玉