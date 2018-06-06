中美贸易何去何从信号混乱 新一轮谈判彼此探底线

原标题：中美谈判信号紊乱，彼此试探对方底线

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6月2日至3日，中国国务院副总理刘鹤与美国商务部长罗斯在北京钓鱼台国宾馆就两国的贸易问题完成新一轮谈判后，中美贸易何去何从一度信号混乱。

罗斯率领的美国代表团离开北京时没有发表公开声明。中方也没有提及任何明确的新协议。对此，英国《金融时报》报道说，世界两大经济体仍有可能最早在本月就开打一场1000亿美元的贸易战——第三轮中美贸易谈判上周日在北京结束，双方未能取得突破。《纽约时报》报道说，两国没有宣布达成任何协议，中国官员拒绝在特朗普政府没有同意不对中国出口产品征收进一步关税的情况下，承诺购买更多的美国商品。

美国时间6月5日《华尔街日报》的最新消息则是，接近美国贸易谈判官员人士透露，中国的出价是，如果特朗普政府放弃关税威胁，中国愿意购买近700亿美元的农产品，制造业产品和能源类产品。

同样信号紊乱的还有关于中兴事件的进展。美国时间6月5日路透社报道，中兴已签署一份撤销美国商务部采购禁令的协议，允许该电信设备制造商恢复与美国供应商的采购业务。消息称，初步协议内容包括，美国就该事件向中兴开出10亿美元罚款和另外4亿美元暂由第三方保管的预防未来违规的资金。有消息人士表示，美国商务部计划修改于去年达成的和解，将中兴需支付的3.61亿美元也做为和解的一部分。于是，中兴需要向美国支付共计约17亿美元的罚款。

美国商务部发言人则立刻回应称，未与中兴达成或签订具体协议。

所有这些都指向一个问题，中美双方谈判的底线在哪里？

外经贸大学WTO研究院院长屠新泉对《财经》记者说，中方的底线是不能减出口，不能撤销中国制造2025，不能把国有企业私有化。

《华尔街日报》指出，中国愿意购买的产品包括大豆、玉米、天然气、原油、煤炭和其它制成品。

美国的底线又是什么？美国外交关系协会国际贸易专家爱德华·奥尔登（Edward Alden）对《财经》记者指出，美国的问题是特朗普政府还不知道自己的底线在哪儿。美国有很长的需求清单，但需要搞清楚的是在哪些方面愿意妥协。

中方警告称，如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。

美方是否会撤销301调查，停止加征关税，西雅图律所Harris Bricken的合伙人、曾任职于美国国际贸易委员会总法律顾问办公室的威廉·佩里（William Perry）对《财经》记者表示，301调查有截止期限，所以从现在到今年11月18日，6个月的时间内中美会一系列的贸易谈判。

美国前纺织品贸易首席谈判代表罗纳德·索立尼（Ronald Sorini）对《财经》记者说， 以前其他国家和美国差距较大，因此美国在贸易谈判中态度也宽松。现在美国贸易代表和特朗普都认为，克林顿政府和中国达成的加入WTO条款缺陷很多，导致了现在巨大的美中贸易逆差。在过去的谈判中，中国获得了优势，现在要做出修正。特朗普认为达成此目的唯一的办法就是对中国最大限度地施加压力，这与以前的谈判方式是决然不同的。

美方的用意是，索立尼说，他们必须使用301条款这样的贸易工具来迫使中国严肃对待谈判，并进行必要的让步，否则双方将无法达成合理的协定。维持现状所带来的风险，要远大于施加25%的关税达成更平衡的贸易关系可能带来的风险。

特朗普的贸易政策引发了很多不满，包括他刚刚对欧洲、加拿大和墨西哥实施的贸易制裁，翰宇国际律师事务所（Squire Patton Boggs LLP）国际贸易联席主席弗兰克·塞莫利兹（Frank Samolis）对《财经》记者说，特朗普的行动引发了共和党人的不满，特别是这一举动对北美自由贸易协定带来的可能威胁。 问题在于，美国商务部因进行“232调查”，对进口钢征收25%的关税，对进口铝征收10%的关税。这个调查给总统以宽泛的裁量权。

日本明治大学全球事务研究所（Musashino University Institute for Global Affairs）访问学者奥村纯（Jun Okumura）对《财经》记者说，中美关系注定要在稳定之前恶化一段时间，如果中国在投资、知识产权问题上对美国让步，同时在量化目标上坚决不松口，最后就是一个美国、中国、WTO三赢的美好前景，但决策者会有不同的考虑。

《财经》记者 金焱/文 发自华盛顿

责任编辑：张玉