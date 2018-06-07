美三大航空为何拒改涉台表述 英媒：白宫要求死扛

原标题：美国三大航空公司为何拒改涉台表述，英媒：是白宫要求死扛

[环球时报综合报道]英国《金融时报》6日引述知情人士的话称，美国官员已要求美联航、美国航空和达美航空不要听从中国的要求修改其网站和地图上对台湾的标注。该人士表示，美国航空公司本身愿意在一段时间后遵守中国的要求，但特朗普政府似乎有意在这个问题上与中国对抗，而不管航空公司的看法。

外国航企更改涉台错误标注的最晚期限为7月25日。报道分析称，尽管白宫说可以为美国航企提供保护，但这些企业可能因为不遵守中国要求而失去降落权。白宫负责亚洲事务的前官员梅代罗斯表示，“如果航空公司被剥夺了降落权，他们将不得不面对中国政府摆在它们眼前的商业现实，而美国的保护将无济于事。”

据报道，多名美国议员近日也涉入此事。美议员加德纳声称，如果中国对美企采取措施，美国应该予以还击。

责任编辑：桂强