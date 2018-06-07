媒体：美国国会不爽特朗普放过中兴 但没辙

原标题：美国会不爽特朗普放过中兴，但没辙

据路透社6月6日报道，如果美国总统特朗普想要放松对中兴通讯的惩罚，国会恐怕无力阻止，尽管两党强烈反对放宽对中兴通讯的限制。

在4月时被美国颁布为期七年的销售禁令后，中兴通讯的主要业务已经暂停。该公司违反了2017年与美国政府达成的协议。但据路透社6月7日报道，中兴通讯已经与美国商务部签署了一项原则性协议，美国政府或将很快撤销对中兴的禁令。

美国国会两党议员寻求限制中兴通讯，认为其产品可能令知识产权侵权问题更加恶化，是对美国国家安全的一大威胁。

参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）

“据我们的国防和执法机构认为，他们的科技给国家安全带来威胁。特朗普政府究竟为什么要考虑对这样一个危险的角色宽大处理呢？”美国参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer），在周三（6日）当天议会开始时这样说到。

议员们把对中兴的一些限制纳入国防授权法案（National Defense Authorization Act）等重大法案的修订案中，比方说禁止在军事上使用其产品。目前这些法案正在国会进行审理。

2月13日，美国六大情报机关负责人在参议院呼吁美国人抵制中兴和华为产品

但只要特朗普决心放中兴一马，那么，国会制定的这些限制和规则很难阻止他。

被用于制裁中兴的法律中，既有允许总统在认为威胁国家安全时对外国企业予以制裁的条文，也有允许总统在必要时可免除其相关制裁的条文。此外，美国宪法也赋予了总统广泛的掌控外交政策的权力。

另外一条思路是，国会议院可能尝试通过立法，禁止特朗普放松对中兴制裁时支出任何资金，这也是国会在控制白宫时通常会使用的主要手段，毕竟国会控制联邦支出。

但事实上，特朗普所在的共和党把持参众两院，这样一来，任何想要反对白宫的举措，在进行表决时，都可能无法获得通过。而且，在行使否决总统所做决策的权力时，参众两院需要的票数至少是全体票数的三分之二，在眼下共和党主导国会的情况下，这更加难以做到。

上述情况于本周三得到了实践。

5月6日，共和党占多数的众议院国土安全委员会投票否决了民主党的决议，该决议原本要强迫国土安全部提供更多有关中兴通讯构成安全威胁的资讯。

据国会山报报道称，担任国土安全委员会主席的共和党议员Mike McCaul表示，他认为这项立法“并不恰当”，也没有必要，因为国土安全部已向委员会人员提供部分资讯。

责任编辑：余鹏飞