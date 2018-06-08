出逃海外18年 前河北省委书记之子还能赖多久？

来源：法制晚报

原标题：被追逃18年 程维高之子还能赖多久？

法制晚报·看法新闻（记者 董振杰）昨日，中纪委国家监察委网站公布《50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员有关线索一览表》，中国银行海南分行原行长王黎明、广东省国资委原主任刘富才、中国联通公司国际业务部原总经理闫波等均出现在被通缉名单中。而河北省原省委书记程维高之子程慕阳也再次出现在被通缉名单中，从2000年8月8日被追逃开始，他已经因涉嫌贪污罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪逃亡18年。

据公开资料介绍，程慕阳，江苏苏州人，出生于1969年11月，前河北省委书记程维高之子。香港佳达利投资有限公司原董事长、北方国际广告公司北京分公司原经理，涉嫌贪污罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2000年8月8日外逃至新西兰，2000年9月4日，逃往加拿大，外逃所持证照：H90090555、H0070701900。目前可能居住地Oak Ridge Community， Vancouver， Canada（加拿大温哥华橡树岭社区）。

《人民的名义》中“赵瑞龙”式的人物

1969年11月，程慕阳刚出生时，程维高还是江苏省常州拖拉机厂厂长、党委书记。此后，程维高一路升迁，1984年起任南京市委书记、江苏省委常委，1987年调任河南省委副书记，程慕阳也跟着他来到河南，入读郑州工学院。

1990年，程维高调任河北省代省长，第二年，程慕阳从大学毕业，靠着父亲的关系进入南京某电视机厂驻京办事处从事销售工作，但很快就辞职下海。

1992年底，为感谢程维高在一个项目中的大力协助，有港商将程慕阳招至自己的广告公司中担任副经理。1993年初，程慕阳得到价值45万元的股份。

1993年，程慕阳加入香港籍，以此为翘板，媒体认为这为后来的出逃埋下伏笔。

和热播反腐剧《人民的名义》中赵立春之子赵瑞龙利用父亲的关系在官场和商场呼风唤雨相似，程慕阳被爆利用当高官的父亲程维高的影响，做生意“赚取”大量钱财。

从1994年至1996年，是程慕阳“捞钱”最疯狂的时期。曾经举报过程维高的原石家庄市建委工程处处长郭光允称，在这段时间，程慕阳和家人利用程维高的影响，在河北共向700多家企业收取“广告费”2900多万元，其中大部分都被他们装进了自己的腰包。

2000年8月，程维高秘书李真受贿、贪污案发，很快，程慕阳在父亲的安排下，经香港逃往加拿大。据媒体报道，程慕阳曾帮助程维高秘书李真转移赃款和勾结他人共同贪污国家资产535万元。2001年4月2日，石家庄市公安局以涉嫌转移、窝藏赃物等犯罪签发对程慕阳的逮捕令。当年9月6日，公安部发出A级通缉令。

变身“迈克尔·程”在加拿大搞房地产

Michael Ching是否就是程慕阳，一度扑朔迷离

“迈克尔·程”在2015年受到媒体关注，他当时是慕阳国际实业有限公司（MYIE）的主席及首席执行官，其公司承接过多项重大建设项目，其中包括计划于2017年开业的温哥华国际机场附近的国际贸易中心。据与该公司有合作的Intra- corp 公司介绍，MYIE在亚洲、美国和加拿大开发了面积超过1100万平方英尺的地产项目。一家人在温哥华橡树岭社区，住在一个上下三层的豪宅内。

据新华网报道，2015年5月2日加拿大移民和难民署发布文件确认：迈克尔·程与程慕阳就是同一人。而且加拿大移民和难民署认为Michael Ching （迈克尔·程）“在加拿大境外犯了严重的非政治罪行”，从而拒绝了他提出的难民身份申请。

程慕阳除活跃于商界外，在加拿大政界混得也很熟，在当地捐了不少钱，还希望把自己的女儿程颂莲推向政坛。程慕阳与妻子共有三个子女，其中一个在加拿大出生，程颂莲则是在香港出生，是加拿大联邦青年自由党卑诗省分部主席，作为名校出身的年轻华人政治领袖，在被爆出程慕阳遭中国警方追逃之后，程慕阳将女儿推向当地政坛的努力并未成功。

程慕阳的妻子女儿等都已经加入加拿大籍，但被曝光之后，程颂莲也很快消失在公众视野中。而程慕阳虽然在1996年成为加拿大永久居民，可以无限期停留，但他的入籍申请则被拒绝。

外逃后第10年老爹去世

2010年12月28日11时，原河北省委书记程维高，因病医治无效在江苏常州市辞世，终年78岁。在2003，也就是他71岁的时候，程维高因违纪被开除党籍、撤销正省级职级待遇。

中纪委调查后认为，程维高在担任河北省主要领导期间，插手行政事务，为他人和其子程慕阳谋利，给国家造成巨大经济损失；放任配偶子女利用其职务影响，进行违纪甚至违法犯罪活动；利用职权，对如实举报其问题的郭光允同志进行打击报复；与其配偶收受他人翡翠摆件等一批贵重物品。

境外不是法外 程慕阳必将受罚

2014年12月5日，中国“猎狐行动”展开，而将外逃贪官列入国际刑警组织（ICPO）红色通缉令予以全球通缉，成为中国国际追贪的重要手段。程慕阳是通缉犯之一。

2014年11月，程慕阳向加拿大提起难民申请，但被拒绝，他提起了司法复核。2015年7月15日，加拿大温尼伯法院做出裁决，判定程慕阳司法复审案获胜，其难民申请将被发回加拿大难民署予以重新考虑，这意味着程慕阳在较长一段时间内，仍可继续留在加拿大。

此前，外交部发言人洪磊曾在例行记者会上就程慕阳一事表示：境外不是法外，中国政府坚决惩治腐败，不管腐败分子逃到天涯海角，中方都会将其绳之以法。像程慕阳这样的逃犯必将受到应有的惩罚。

责任编辑：桂强