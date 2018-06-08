人民日报：集体宿舍“回归” 是城市变迁的需要

原标题：给打工者一张舒适的床（民生·民声）

刘志强

做好租赁型集体宿舍的规划、设计、运行，尽可能为外来务工者、低收入人群解决好后顾之忧，释放出一座城市的包容与善意

集体宿舍又“回来”了！

日前，北京市提出发展租赁型职工集体宿舍，增加供给、规范管理、加强保障，为的就是更好地解决城市务工人员的住宿问题。

集体宿舍的生活，是几代国人的记忆。计划经济时代和改革开放初期，无论政府机关、事业单位还是国有企业，刚工作的、还没分到家属楼的职工多半住进集体宿舍。这之后，住宅市场化逐步推进，大多数城市居民或买上了商品房，或住进了保障房，或在市场上租房，集体宿舍渐行渐远。

集体宿舍的“回归”，也是产业转型、城市变迁的需要。

这些年，对进城务工者来说，“住”的难题始终存在。有些人在建筑工地打工，就住在活动板房、临时建筑乃至改造后的集装箱里，虽然有个落脚之地，但条件难言舒适。有些人进入工业企业，单位不“包吃包住”，就得自己找住处。特别是在保洁、物业、餐饮等服务行业中，从业者大都居无定所、漂来漂去。随着服务业比重的提升以及城镇化进程的推进，这一问题将更为凸显。

与此同时，近年来不少城市相继采取了整治群租房、改造城中村等措施。这有利于城市改善面貌、维护公共安全、实现长远发展，但客观上也一定程度减少了低价住房供给，导致一些打工者不得不搬离城市中心、住得越来越远，乃至每天通勤往返数十公里，生活质量大打折扣。

住，是人的硬需求。一座城市想要提升长久的吸引力、增强民众的幸福感，就要尽可能地为不同群体提供与其收入水平相适应的住房，尽可能为外来务工者、低收入人群解决好后顾之忧。此次北京市提出发展集体宿舍，采取的具体思路，很值得其他城市借鉴。

比如，为了增加供给，不单纯从增量上做文章，而是同时巧妙地盘活存量。如今不少产业园区中，零散分布着一些闲置厂房、商场、写字楼。在没有更为合适的项目时，将其改建为集体宿舍，既能有效满足需求，又能避免资源浪费，地尽其能、房尽其用。

又如，为了规范管理，不再一味地“堵”，还要有效地“疏”。过去，各地下了很大气力整治群租房，却“上有政策，下有对策”，屡禁不止，就是因为市场上有需求。堵不如疏，要建设一批符合管理部门相关标准，通过严格的消防、安全等验收，并由专业租赁机构和建筑企业来建设运营的集体宿舍。有了规范、安全、卫生、稳定的地方可住，谁还会甘冒风险去住群租房呢？

展望未来，要让租赁型集体宿舍落得了地，应当精心做好总体设计，筹划好运行模式。

一是明确导向。集体宿舍有公益色彩，但要发展得好，也得符合市场规则，运用好前期补贴、税费减免等工具，让建设运营企业有钱可赚，吸引更多社会资本参与进来。

二是精准施策。租赁型集体宿舍是一个新鲜事物，建少了不解渴，建快了又会产生新的闲置，建得太差没人住，租得便宜不赚钱，建得太好、租得太贵又会偏离实际。为此，各地政府部门在“起稿”时就应该深入了解用人单位和务工人员的诉求，反复推敲、逐步完善，确定最为合适的建设规模、推进节奏和租金水平，从而真正地把好事办好，把集体宿舍建到打工者的心坎上。

责任编辑：桂强