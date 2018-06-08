台湾首位公众人物花300万路费 在瑞士实施安乐死

原标题：台湾首位公众人物实施安乐死，尊严结束一生

[环球网综合报道]台湾资深主播傅达仁晚年饱受胰腺癌折磨，7日下午6时左右在瑞士执行安乐死。晚间7时30分，妻子证实他在瑞士尊严结束一生，终年85岁。傅达仁也成为台湾第一位执行安乐死的公众人物。

台湾中时电子报7日称，傅达仁一生充满传奇，早年是篮球“国手”，退役后任篮球队教练，后进入台视播报体育赛事，尤以NBA解说令人印象深刻，现在台湾不少篮球术语如“火锅”和“骑马射箭”等，都是由他创造的。他主持的综艺节目还曾荣获“金钟奖”优良综艺节目奖。2016年，傅达仁因胆管问题前后开刀6次、进出医院10多次，后又检查出罹患胰腺癌末期。去年，他给蔡英文写信，希望“立法院”能通过安乐死法案，但未能如愿。为了能终结病痛，他申请到瑞士的安乐死资格，还曾一度表示想通过直播，让大家看看过程相当平静且不可怕。傅达仁感叹，“台湾如果有这个法，我就不会花300万的路费，还要客死他乡”。

东森新闻网7日称，“病人想善终，但家属要求救到底”往往让医生陷入两难。2000年，台湾推出“安宁缓和医疗条例”，晚期病人有权拒绝心肺复苏或维生医疗；2015年12月，“立法院”又三读通过“病人自主权利法”，病人事先可书面“预立医疗决定”，预立医疗决定终止、撤除或不施行心肺复苏等。文章说，虽然台湾尚未让安乐死合法化，但将于2019年实施的“病人自主权利法”能让人走得更有尊严。联合新闻网称，虽然安乐死立法遥遥无期，但该问题已受到社会关注，并引起知名作家琼瑶、多名“立委”及民众重视。（林风）

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