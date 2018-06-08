王沪宁接替刘云山履任这一新兼职

原标题：王沪宁的新兼职

来源：长安街知事

刚刚，国家主席习近平在人民大会堂金色大厅，向俄罗斯总统普京颁授首枚中华人民共和国“友谊勋章”。

仪式上，中央政治局常委、中央书记处书记、党和国家功勋荣誉表彰工作委员会主任王沪宁宣读了国家主席授勋令。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，上述信息显示，王沪宁已兼任党和国家功勋荣誉表彰工作委员会主任一职，此前担任这一职务的是第十八届中央政治局常委、中央书记处原书记刘云山。

委员会的主要职责是负责党和国家功勋荣誉表彰工作的统筹协调、政策制定和督促落实，牵头组织有关功勋荣誉表彰的评选、颁授和典礼等工作。

2015年12月14日，中共中央政治局会议审议通过了《关于建立健全党和国家功勋荣誉表彰制度的意见》，决定成立党和国家功勋荣誉表彰工作委员会，负责党和国家功勋荣誉表彰工作的统筹协调、政策制定和督促落实，牵头组织有关功勋荣誉表彰的评选、颁授和典礼等工作。

紧接着，同年12月27日，十二届全国人大常委会第十八次会议表决通过了《中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号法》，该法自2016年1月1日起施行。

该委员会首次亮相是在2016年5月18日，当时，党和国家功勋荣誉表彰工作委员会第一次全体会议在北京召开。会议审议通过了《党和国家功勋荣誉表彰工作委员会工作规则》《党和国家功勋荣誉表彰工作委员会办公室工作细则》《党和国家功勋荣誉表彰工作委员会重点任务分工方案》。

去年7月，该委员会办公室负责人就建立健全功勋荣誉表彰制度答记者问，指出下一步将重点做好两项工作。

一是充实完善功勋荣誉表彰制度体系，除中央意见、勋章法、功勋荣誉表彰条例和勋章、荣誉称号授予办法外，我们还正在研究制定关于功勋荣誉表彰奖励获得者的待遇及帮扶规定，勋章、奖章和功勋簿的管理办法，所获功勋荣誉表彰奖励撤销办法等配套文件。

二是做好功勋荣誉表彰奖励项目的评选授予、宣传引导和后续管理工作。我们将坚持标准，严格掌握，做到宁缺毋滥，坚持评选过程和结果向社会公开，自觉接受人民群众和各方面的监督。把功勋荣誉获得者载入党、国家、军队功勋簿，全方位多角度宣传报道功勋荣誉表彰奖励获得者的突出功绩和精神风范，推动在全社会形成见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的良好氛围。

责任编辑：余鹏飞