万达茂总经理坠楼死亡 家属：始终得不到任何答复

原标题：南京万达茂总经理坠楼身亡，家属称生前未发现抑郁迹象

“南京零距离”微信公号6月8日消息，昨天，一条重磅消息震动了江苏商界。这条消息说，在距离“六一”盛大开业仅4天后，6月5号，南京万达茂的总经理徐毓女士突然坠楼离世。45岁的徐毓女士生前曾在金鹰、爱尚天地、南京河西万达等多家大型商业机构担任高管，是赫赫有名的商界女强人。她的突然离世，让家人背负了巨大痛苦，她为何会这么做？社会上是更是流传着多种说法。今天，零距离记者独家专访了徐毓女士的家人和朋友，他们有话要说。

徐毓生前最后一条微信 本文图片均来自江苏广电集团“南京零距离”微信公号

得知妈妈死讯，徐毓女儿痛哭流涕

徐毓的丈夫李保生告诉记者，事情发生后的这几天，他除了要处理爱人的后事，还要面对网络上的各种流言蜚语。尤其让他无法忍受的是，有流言称徐毓生前患有轻度抑郁，事发二十多天前就有精神恍惚的迹象。

家人和朋友都表示，徐毓是一个活泼开朗的人，而且最近这段时间还和朋友们约了不少饭局，生前从未有任何抑郁和精神恍惚的迹象。流传的谣言对这个已经痛苦万分的家庭又是一次深深的打击。

徐毓的丈夫李保生告诉我们，这起变故是从6月5日下午五点多钟开始的，当时他突然接到女儿的电话，说徐毓的电话打不通了，在得知这一消息后，李先生电话联系了徐毓的同事，结果发现这些人也同样联系不上徐毓。

徐毓的丈夫李保生通过和徐毓的同事电话沟通了解到，6月5日下午徐毓开会后，人力资源总监和她谈过话后，人就找不到了。

因为担心爱人的安危，李先生随后就开车前往南京万达茂去寻找。6月5日晚上18点41分，就在李先生驾车前往万达茂的路上，突然接到了爱人徐毓发来的一条微信。而这条微信只有三个字：“对不起”。

家属整理的徐毓死亡时间线

因为当时在驾车，李先生并没有及时回复这条微信，直到十分钟后，当他打开微信回复时才发现，此时徐毓的电话已经处于关机状态。此后，李先生在万达茂周边一直寻找到第二天上午，都没有发现爱人的身影。直到6日中午11点，他接到了派出所打来的电话，徐毓已经在万达茂附近的一处在建楼盘坠楼身亡。

“我老婆性格这么阳光、积极向上，很有主见的人，怎么可能出现这种情况。”突如其来的噩耗让李先生无法接受。事发后，李先生一直在处理妻子的后事。李先生说，他希望万达茂的管理方能对徐毓死亡当天下午的一些细节进行说明和核实，但始终得不到任何答复。而他委托朋友到妻子的单位去取遗物、也被万达茂的工作人员阻拦，“说是警方要求封门，家属进不去”。

徐毓的家属和朋友们说，对于万达茂的做法，他们都无法接受。李先生告诉记者，妻子徐毓生前对是一个非常要强的人，为了南京万达茂的顺利开业，半年没有回家，现在在她的努力下，万达茂6月1日顺利开业了，而徐毓却突然坠楼离世，这种反差，让他们都不能接受。他们认为，应该是徐毓在工作中遭到了极大的刺激，才会酿成悲剧。

记者试图联系南京万达茂管理方，希望对方能够还原前总经理徐毓女士在坠楼当天究竟遭遇了什么，但是却没有得到正面答复。

来源：江苏广电集团“南京零距离”微信公号

责任编辑：余鹏飞