云南省林业厅副厅长郭辉军拟任西南林业大学校长

原标题：云南省林业厅正厅级副厅长郭辉军拟任西南林业大学校长

云南省管干部任前公示公告

云干任公示〔2018〕8号

刘勇，男，纳西族，1967年12月生，在职博士，中共党员，1989年7月参加工作。历任云南建工混凝土有限公司副经理、总经理，云南建工集团总公司总经理助理、混凝土有限公司总经理，云南建工集团总公司副总经理，云南建工集团有限公司副总经理、总经理、党委副书记等职。现任省投资控股集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长。

经研究，该同志拟任中共普洱市委副书记，提名为普洱市人民政府市长候选人。

郭辉军，男，汉族，1963年1月生，在职博士研究生，中共党员，1984年8月参加工作。历任中国科学院昆明分院院长助理，中国科学院西双版纳热带植物园副主任，省林业厅副厅长，“森林云南”建设产业督导协调组组长（正厅级）等职。现任省林业厅副厅长（正厅级）、党组成员。

经研究，该同志拟任西南林业大学党委副书记、校长。

左广，男，汉族，1974年1月生，博士研究生，中共党员，2004年7月参加工作。历任共青团中央网络影视中心网络部副主任，广西壮族自治区来宾市市长助理（挂职），中信建投证券有限责任公司投资银行部高级经理，呈贡县委常委（挂职），宜良县委常委、常务副县长、县委副书记、县长，玉溪市副市长等职。现任云南滇中新区管委会副主任、党工委副书记（正厅级）。

经研究，该同志拟任省投资控股集团有限公司总裁、党委副书记、副董事长。

夏俊松，男，汉族，1972年8月生，在职硕士研究生，中共党员，1993年9月参加工作。历任晋宁县委常委、办公室主任，昆明市委办公厅厅务委员，昆明市委副秘书长，昆明倘甸产业园区、昆明轿子山旅游开发区管委会主任、党工委副书记、书记，昆明市政府副秘书长、办公厅主任等职。现任昆明市盘龙区委书记。

经研究，该同志拟任中共昆明市委常委。

王冰，男，汉族，1966年9月生，在职硕士，中共党员，1987年7月参加工作。历任共青团昆明市委机关党总支书记，昆明市手工业联社主任、党组书记，昆明市东川区委副书记、区长，石林县委书记，安宁市委书记等职。现任昆明市发展和改革委员会主任、党组书记。

经研究，该同志拟提名为昆明市人民政府副市长人选。

马亚东，男，回族，1968年10月生，在职硕士，中共党员，1990年7月参加工作。历任元江县副县长（挂职），玉溪市招商局副局长、经协办副主任、引资办副主任，玉溪市委副秘书长、市推进社会主义新农村建设领导小组办公室副主任，玉溪市教育局党委书记，玉溪市委副秘书长、办公室主任等职。现任中共易门县委书记。

经研究，该同志拟任玉溪高新技术产业开发区党工委书记（副厅级）。

尹凌云，男，汉族，1974年10月生，大学学历，中共党员，1997年7月参加工作。历任省委政法委研究室副主任兼云南政法研究所副所长、稳定处副处长、研究室主任兼云南政法研究所所长，会泽县委副书记（挂职），省委政法委稳定处处长、维稳处突处处长、信息督办处处长等职。现任省委政法委员会政治部副主任。

经研究，该同志拟任省法学会专职副会长兼秘书长（副厅级）。

杨建林，男，汉族，1970年2月生，在职博士研究生，中共党员，1993年7月参加工作。历任省委办公厅综合调研一处副处长，普洱市政府副秘书长，普洱市政府研究室副主任、主任、党组书记，省政府办公厅办文处正处级干部、机要文书处处长等职。现任省人民政府办公厅综合处处长。

经研究，该同志拟任省地方志编纂委员会办公室主任（副厅级）。

刘林，男，汉族，1961年10月生，大学学历，中共党员，1985年7月参加工作。历任昆瑞高速公路公司党委副书记、纪委书记，省交通厅组织人事处副处长，省交通运输厅人事劳动处处长、交通规费征收办公室主任等职。现任省交通运输厅人事劳动处处长。

经研究，该同志拟任省公路路政管理总队总队长（副厅级）。

王义安，男，汉族，1964年7月生，中央党校大学学历，中共党员，1983年10月参加工作。历任部队副团职、正团职干部，省问责办公室正处级纪律检查员、监察员，省纪委纪检监察一室正处级纪律检查员、监察员等职。现任省纪律检查委员会派驻省委组织部纪检组副组长（正处级）。

经研究，该同志拟任省地质矿产勘查开发局纪委书记。

张跃彬，男，汉族，1969年5月生，在职硕士，中共党员，1991年7月参加工作。历任省农业科学院甘蔗研究所副所长、党总支副书记、所长，陆良县新农村建设工作队总队长、陆良县委副书记（挂职），景谷县扶贫工作队总队长、景谷县委副书记（挂职）等职。现任省农业科学院甘蔗研究所党委副书记、所长。

经研究，该同志拟任省农业科学院副院长。

王继华，男，汉族，1973年5月生，在职博士研究生，中共党员，1995年7月参加工作。历任省农业科学院质量标准与检测技术研究所副所长，花卉研究所所长等职。现任省农业科学院花卉研究所党总支副书记、所长。

经研究，该同志拟任省农业科学院副院长。

根据《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关规定，现将刘勇等12名同志拟任职务予以公示：

公示时间从2018年6月8日起至2018年6月14日止 （国家法定节假日除外），如对被公示人员有意见或举报，请向中共云南省委组织部干部监督处反映。通讯地址：云南省昆明市广福路8号省委组织部干部监督处，邮编：650228，联系电话：0871-12380。

中共云南省委组织部

2018年6月7日

责任编辑：张义凌