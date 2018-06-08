我国颁授首枚“友谊勋章” 为啥要给外国人发？

原标题：今天下午颁授我国首枚“友谊勋章”，你想知道的这儿都有

新华社消息，经国家主席习近平批准，中华人民共和国“友谊勋章”将于6月8日首次颁授。

“友谊勋章”是国家勋章的一种，代表着国家最高荣誉。谁能获得“友谊勋章”？是否还有别的国家勋章？国家勋章获得者享有哪些荣耀？今天，小编就来聊聊国家勋章那些事儿。

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国家勋章有几种？

要想回答这个问题，首先要看一部法律：《中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号法》。该法由十二届全国人大常委会第十八次会议于2015年12月27日通过，自2016年1月1日起施行。

根据这部法律规定，一共有两种勋章，分别是“共和国勋章”和“友谊勋章”。

其中，“共和国勋章”是授予在中国特色社会主义建设和保卫国家中作出巨大贡献、建立卓越功勋的杰出人士。“友谊勋章”则是授予在我国社会主义现代化建设和促进中外交流合作、维护世界和平中作出杰出贡献的外国人。

2017年7月，我国建立党、国家、军队功勋簿，确立以“五章一簿”为主干的统一、规范、权威的功勋荣誉表彰制度体系。

其中，“五章”是指“共和国勋章”“七一勋章”“八一勋章”“友谊勋章”以及国家荣誉称号；“一簿”是指功勋簿。“友谊勋章”，位于党和国家功勋荣誉表彰制度体系的最高层级。

那“七一勋章”“八一勋章”以及国家荣誉称号，都颁授给谁呢？

“七一勋章”授予在中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中作出杰出贡献的党员，这是由中共中央决定、中共中央总书记签发证书并颁授的党内最高荣誉。

“八一勋章”授予在维护国家主权、安全、发展利益，推进国防和军队现代化建设中建立卓越功勋的军队人员，这是由中央军委决定、中央军委主席签发证书并颁授的军队最高荣誉。

国家荣誉称号授予在经济、社会、国防、外交、教育、科技、文化、卫生、体育等各领域各行业作出重大贡献、享有崇高声誉的杰出人士。

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为啥要给外国人颁发“友谊勋章”？

设立颁授中华人民共和国“友谊勋章”，旨在通过树立中外友谊典范，向世界传递友谊和平、公平正义等基本理念，增进世界对中国的了解。

今天下午，国家主席习近平将在人民大会堂金色大厅颁授首枚中华人民共和国“友谊勋章”。

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“友谊勋章”到底长啥样？

据新华社报道，中华人民共和国“友谊勋章”章体以金色、蓝色为主色调，采用和平鸽、地球、握手、荷花等元素，章链采用中国结、万年青、牡丹花、玉璧、兰草等元素，整体采用花丝镶嵌、掐丝珐琅等传统工艺手工制作。设计制作象征中国人民同各国人民友好团结、友谊长存，祝愿世界各国共同繁荣发展。

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如何授予国家勋章？

国家勋章的授予有着严格的程序。

法律规定，全国人民代表大会常务委员会委员长会议根据各方面的建议，向全国人民代表大会常务委员会提出授予国家勋章的议案。国务院、中央军事委员会可以向全国人民代表大会常务委员会提出授予国家勋章的议案。

全国人民代表大会常务委员会决定授予国家勋章。

中华人民共和国主席根据全国人民代表大会常务委员会的决定，向国家勋章和国家荣誉称号获得者授予国家勋章奖章，签发证书。

此外，中华人民共和国主席进行国事活动时，也可以直接授予外国政要、国际友人等人士“友谊勋章”。

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啥时候举行颁授仪式？

法律规定，国家在国庆日或者其他重大节日、纪念日，举行颁授国家勋章的仪式；必要时，也可以在其他时间举行颁授国家勋章的仪式。

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国家勋章获得者有啥荣耀？

如果你获得了这枚勋章，能享受啥荣耀呢？

首先，这是国家最高荣誉，应当受到国家和社会的尊重。其次，还享有受邀参加国家庆典和其他重大活动等崇高礼遇和国家规定的待遇。同时，国家和社会还会通过多种形式，宣传获得者的卓越功绩和杰出事迹。

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获得了国家勋章就会一直拥有它吗？

是的，法律规定国家勋章为其获得者终身享有。

当然，前提是国家勋章获得者没有因犯罪被依法判处刑罚或者其他严重违法、违纪等行为。

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国家勋章可以传给下一代吗？

国家勋章得来不易，是可以作为传家宝一样传承下去的。法律规定，国家勋章获得者去世的，其获得的勋章、奖章及证书由其继承人或者指定的人保存；没有继承人或者被指定人的，可以由国家收存。

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国家勋章获得者能做些什么呢？

国家勋章获得者，应当珍视并保持国家给予的荣誉，模范地遵守宪法和法律，努力为人民服务，自觉维护国家勋章的声誉。

来源：微信公众号“西交民巷23号”

责任编辑：张义凌