中方对澳总理访华持何态度是否欢迎？外交部回应

原标题：2018年6月7日外交部发言人华春莹主持例行记者会

问：我们注意到，昨天外交部网站上转发了中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布的《关于部分外逃人员有关线索的公告》。你能否介绍外交部及驻外使领馆在开展反腐败国际追逃追赃中所做工作？

答：国际追逃追赃工作是反腐败斗争的重要一环，也是外交工作的重要内容。外交部及驻外使领馆高度重视反腐败国际追逃追赃工作，一直以来全力配合、积极协助国内主管部门开展各项工作。

截至目前，我国与61个国家缔结了刑事司法协助条约，与50个国家缔结了引渡条约，基本建成覆盖全球各大洲主要国家的追逃追赃法律保障网络。在联合国等机制框架下，我们积极参与反腐败国际规则制订，进一步凝聚了国际社会打击腐败犯罪的共识，强化各国开展合作的意愿。与此同时，依托中国与美国执法合作联合联络小组，中国与加拿大司法执法合作磋商等渠道，中国与相关国家建立了和正在积极构建长效型的沟通合作机制，就个案开展务实合作。“百名红通”外逃人员已归案52人。

外交部及驻外使领馆将继续推动反腐败国际合作，织牢追逃追赃的“天网”，为我国反腐败工作大局和维护社会的公平正义做出应有贡献。

问：据报道，美国驻广州总领馆近日刚刚又被迫调回几名雇员，因为他们在住所听到异常声音后得了怪病。美方是否已就此向中方交涉？中方对此有何评论？

答：关于此前美驻华使领馆雇员疑似受到所谓声波影响的问题，中方有关部门已进行认真调查并向美方作出反馈，目前尚未发现导致美方所说情况的原因或线索。中方一贯根据《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》保护美国和其他国家在华外交机构工作人员的安全。

至于你提到媒体报道的最新情况，据我了解，美方并没有与中方就此进行正式沟通。我也是从报道看到有关信息，不了解具体情况。如果有问题，美方可以与中方直接联系沟通，中方将继续本着负责任的态度予以调查和配合。

问：据报道，联合国难民署、开发署与缅甸政府6日签署谅解备忘录，建立合作框架，为罗兴亚避乱民众自愿、安全、有尊严、可持续地重返家园创造条件。中方对此有何评论？

答：缅甸若开邦问题有着复杂的历史、民族和宗教背景，需要孟缅双方通过对话协商加以解决，国际社会为此发挥建设性的帮助和作用。我们欢迎联合国难民署、开发署与缅甸政府签署谅解备忘录。这体现了各方通过对话与合作解决问题的努力，我们希望缅政府同相关联合国机构密切合作，落实好有关谅解备忘录。

中国是缅甸和孟加拉国友好邻邦，一直高度关注若开邦局势，也在积极推动解决问题，提出了止暴维稳、遣返安置、减贫发展的三阶段设想建议，得到缅孟双方的赞赏和欢迎。中方愿与国际社会一道，继续为促进缅孟双方协商对话、推动解决实际问题、维护若开邦长期稳定、实现若开邦繁荣发展营造有利外部环境。

问：澳大利亚政府已暗示毕晓普外长访华的几个日期，你预计中方将于何时回复澳方，此访将于何时成行？中方对澳总理访华持何态度？是否欢迎其近期访华？

答：国家之间任何互访都需要经过双方沟通才能商定时间。关于你提到的具体访期，目前我没有这方面的消息。

中方愿与世界各国在平等相待、相互尊重的基础上开展交往与合作。

问：美国第一次向中方通报美驻广州总领馆雇员受到所谓声波影响的问题后，中方进行了何种调查？如美方向中方通报最新一次调回雇员的相关情况，中方是否会进行进一步调查？

答：我可以向你提供的信息是，中方已经以非常负责任的方式，对前段美国驻华使领馆雇员疑似受到所谓声波影响的问题进行了调查，但是未发现任何导致美方所说情况的原因或者线索。相关情况中方已向美方作出反馈。

关于媒体报道出来的最新情况，我刚才已经指出，据我了解，美方尚未向中方提出相关要求。如美方与我们进行正式沟通，中方自然会继续以负责任和认真的态度进行必要调查，并就此与美方密切沟通和配合。

责任编辑：张岩