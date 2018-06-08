川航风挡玻璃破裂航班机组获“英雄”称号

原标题：川航3U8633航班机组今获“英雄”称号

来源：四川电视台

6月8日下午3点，四川省、中国民用航空局成功处置川航3U8633航班险情表彰大会在成都召开。为表彰先进、弘扬正气，中国民用航空局、四川省人民政府决定授予川航3U8633航班机组“中国民航英雄机组”称号；授予刘传健同志“中国民航英雄机长”称号并享受省级劳动模范待遇；给予机长、副驾驶员和乘务组适当奖励。

2018年5月14日，四川航空股份有限公司A319/B-6419号机执行3U8633重庆至拉萨航班，在成都管制区域巡航高度9800米驾驶舱右侧风挡玻璃爆裂脱落，导致座舱失压，机组成功处置，在成都双流机场安全备降，确保了机上119名旅客和9名机组人员的安全。

《中国民用航空局 四川省人民政府关于表彰成功处置险情的川航3U8633航班机组和个人的决定》中说，在这次重大突发事件中，机组临危不乱、果断应对、正确处置，避免了一场灾难的发生，反映出以刘传健同志为责任机长的机组高度的政治责任感、高超的技术水平、超强的应急反应能力和优良的职业素养，体现了忠诚担当的政治品格、严谨科学的专业精神、团结协作的工作作风、敬业奉献的职业操守。

大会号召四川省、全国民航各单位、各部门和广大干部职工要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记等中央领导同志关于安全生产工作的重要指示批示精神，学习川航3U8633航班机组时刻将人民生命安全放心中，用实际行动践行以人民为中心的发展思想的高贵品质，坚守安全底线，正确处理安全与发展、效益、正常、服务的关系，扎实开展基层、基础、基本功“三基”建设，不断夯实安全生产基础，不断完善风险防控、隐患治理机制，不断提高应急处置能力，促进安全生产各项工作再上新台阶。

责任编辑：张义凌