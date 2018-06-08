缅甸若未能偿还债务中国将控制皎漂港？中方回应

原标题：缅甸若未能偿还债务中国将控制皎漂港项目？外交部回应

[环球网综合报道]2018年6月8日，外交部发言人华春莹主持例行记者会，以下为部分实录。

问：据报道，缅甸政府正在重新评估由中国参与投资的皎漂港项目。知情人士透露，缅甸经济官员正想办法通过磋商降低投资成本。有人担心如果缅甸未能偿还债务，该港口可能会被中国控制。中方对此有何评论？

答：中缅是友好邻邦，一直保持密切的经贸合作。中国企业通过国际招标参与皎漂经济特区项目，双方正在进行商务谈判。中方支持中国企业与缅方按照平等协商、互利共赢的原则开发皎漂经济特区项目，促进当地经济社会发展和民生改善。

责任编辑：张岩