日本航空公司终于改标中国台湾 转眼又改了回去

原标题：日本航空公司终于改标中国台湾 转眼竟又改了回去

图为日本航空将中国台湾改回“台北”（来源：台媒）

海外网6月8日电 中国民航局日前致函44家外国航空公司，要求其整改涉港澳台信息。近日，日本航空、全日空终于在其官网改标“中国台湾”，然而一经“抗议”，竟又在24小时之内改回“台北”。

图为全日空将中国台湾改回“台北”（来源：台媒）

日本航空公司出现“摇摆”

据台媒报道，日本一位推行所谓“台湾正名运动”的“日台研究专家”永山英树6月7日通过社交媒体声称，因日航和全日空将台湾标识为中国领土的一部分，所以发起“要求航空公司更正的请愿运动”。

永山英树声称，在他发起“请愿运动”后，不到24小时，日航和全日空便将原本的“中国台湾”改为“台北”。他还“欣慰”称，“我感受到日本企业的‘良心’，也松了一口气”。

18家外航完成整改，26家承诺整改申请延期

此前，中国民航网5月25日通报表示，2018年4月25日，中国民用航空局致函44家外国航空公司，要求这些公司在信函发出之日起30日内纠正其官网相关内容中违反中国法律、违背一个中国政策的错误做法。截至5月25日，44家外国航空公司中已有18家完成了整改，26家因技术原因申请延期并承诺整改，承诺整改完成时间最早为5月28日，最晚为7月25日，中国民用航空局已复函同意。

中国民用航空局表示，将密切关注上述航空公司的整改情况，并依法保障外国航空公司在华开展航空客货运输业务的权利。

台媒报道称，最早进行修改的有加拿大航空、汉莎航空、英国航空、芬兰航空和韩亚航空等。以加航为例，官方订票网页上，包括英文、中文和德文在内多语种订票系统，台湾各机场都被加注中国（CN），从字面上看，桃园机场和大陆城市机场标识已没区别。当时还没修改的有美国联航（UA）、达美航空、美国航空和夏威夷航空等美国公司及澳航、法航等。

随后，5月25日，法航官网订票系统已改标“中国台湾”。法航集团台湾区经理温尔功表示，总部经审慎评估后，在网页将台湾选项列入中国。报道称，航空界不愿具名人士表示，“一中”全球化必然是大势所趋，台湾根本挡不住。

澳航表态将整改，美航被白宫“胁迫”

6月4日，澳洲航空公司（Qantas）负责人在国际航空运输协会（IATA）年度会议上表示，该公司计划遵照中国政府的要求，将其官方网站上台湾地区标注为“中国领土”，但这一修改需要时间。

在各航空公司相继更改涉台信息后，只有美国航空公司仍在“嘴硬”，但这似乎出于白宫的“胁迫”。美国航空6月4日声称，将遵照美国政府的要求，不修改涉台标注。而英国《金融时报》6日引述知情人士的话称，美国官员已要求美联航、美国航空和达美航空不要听从中国的要求修改其网站和地图上对台湾的标注。该人士表示，美国航空公司本身愿意在一段时间后遵守中国的要求，但特朗普政府似乎有意在这个问题上与中国对抗，而不管航空公司的看法。

对此相关问题，中国外交部发言人华春莹6月5日回应表示，世界上只有一个中国，香港、台湾、澳门从来都是中国的一部分，这是客观事实、基本常识，也是国际社会的普遍共识。相关问题不是普通的程序性或技术性问题。中方有关部门通知体现了中国政府在一个中国原则上的一贯、坚定立场，有关要求合理合法，绝不是什么“政治干预”或者“政治压力”。任何在中国经营的企业都应遵守中国的法律法规，尊重和遵守一个中国原则，这是最起码的遵循。（海外网 姜舒译）

责任编辑：刘德宾 SN222