湖南耒阳公务员工资迟发 官方:经济萎缩 财政困难

原标题：湖南耒阳公务员5月工资迟发最新进展：事因财政困难，今已全部补发

备受关注的湖南省耒阳市公务员工资延迟发放问题有了最新进展。耒阳市财政局一位人士告诉第一财经记者，经过当地努力，6月8日已经将工资全部发放到位。

近日耒阳市一位在职干部公开反映5月份工资未发放后，耒阳市财政局回应称延迟发工资是因为煤炭经济萎缩使得国库资金严重不足，在职干部职工的工资发放资金尚有较大缺口。正尽快筹措足够资金争取将工资发放到位。

6月1日，一位网友在红网百姓呼声栏目中留言称：“6月1日了，辛苦了一个月，但五月份的工资一分钱都没发，据说六月份的也没有，到底要什么时候才发，我们怎么生活？”

6月5日，署名lysxcb人士在上述栏目中，公布了一份《关于耒阳市5月份在职干部职工工资延迟发放事项的说明》（下称《说明》），解释了工资延迟发放原因。

《说明》称，自2012年以来，由于耒阳市主体财源煤炭经济持续萎缩（2017年较2012年煤炭规费减少了10个亿），造成市本级财政年年短收。2017年该市一般公共预算累计完成221696万元，同比减少了49862万元，下降18.36%；截至2018年5月31日，市财政收入累计完成80726万元，同比减少14637万元，下降15.35%。而工资、重点民生项目等刚性支出逐年增长，本级财政入不敷出的现象逐年加深。

《说明》表示，目前耒阳市国库的库存资金严重不足，市委、市政府根据库存资金情况，首先保障离退休人员离退休费的按时发放。在职干部职工的工资发放资金尚有较大缺口，耒阳市委、市政府及财政部门一方面正积极向省财政厅汇报，争取省财政厅调度转移支付资金；另一方面，正在督促收入征管部门加快收入入库的进度，尽快筹措足够的资金，争取在最短的时间内将在职干部职工的工资发放到位。对因工资延迟发放给在职干部职工造成的不便和困难，我们表示深深的歉意，同时也请广大市民理解当前耒阳市财政特别困难的实际情况。

《说明》最终落款为“耒阳市财政局”。前述财政局人士向第一财经证实了这份说明真实性，他表示，《说明》其实是耒阳市宣传部（lysxcb）回复的，因为涉及财政问题所以落款为财政局。

耒阳市位于湖南省东南部，总面积2656平方公里，常住人口115.24万，是全省城区面积最大、城市人口最多的县级城市。耒阳素有“能源之乡”之称，已探明矿产45种，其中煤炭可采储量达5.6亿吨，是全国百强产煤市（县）之一，发电总装机容量140万千瓦，为全省最大的县级能源基地。

近年来，受主体财源煤炭经济持续低迷的影响，耒阳市财政收入增长遇到前所未有的困难，收入下滑但支出不减，是导致此次工资发放延迟的原因。

耒阳市财政局数据显示，2016年耒阳市一般公共预算收入约27亿元，但2017年这一数字降至约22亿元，同比大幅下降超过18%。政府性基金收入也不乐观，2016年当地政府性基金约7.9亿元，同比下滑近九成。2017年这一数字基本也维持在7.9亿元。

在去年的财政收入困难之下，今年更是雪上加霜。根据上述《说明》，当地财政收入今年上半年同比下降15.35%，但工资、重点民生项目的刚性支出却逐年增长，财政收入入不敷出。2018年当地政府工作报告称， 刚性支出增速明显高于可用财力增速，保工资、保运转、保民生的任务仍十分艰巨。

去年耒阳市落实了财政供养人员津贴补贴人均每月300元的提标政策，启动了公务员（参照公务管理人员）单位的公车补贴。将基本公共卫生财政补助人平提高到50元，城乡居民医保的人均补助标准提高到450元。城乡居民养老保险基础养老金最低标准从每人每月55元提高到的85元。

上述耒阳市财政局人士告诉第一财经，领导非常重视这次延迟发放工资事件。“我们会加大税收征管，确保收入上来。（同时）我们坚持过‘苦日子’，应该可以挺过难关。”

根据耒阳市政府网站消息，去年当地采取多项举措来增强财政发展内生动力。包括年初把收入目标科学分解到单位、到人，做到“千斤重担大家挑，人人头上有目标”，齐抓共管，责任明确。加强部门协作，形成“大征管”工作格局，堵塞税收流失。创新征管举措，充分挖掘增收潜力，比如强化建筑安装和房地产税收管理，去年1~8月两大行业共查补税款2521万元。

除此之外，耒阳市以项目建设为核心，通过项目建设促进产业结构调整、推动经济转型升级，来形成税收新的增长点。

责任编辑：余鹏飞