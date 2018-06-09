美媒：破败的中国渔村正焕发生机 因游客来做这事

原标题：美媒：破败的中国渔村正焕发生机

美国《华盛顿邮报》6月8日文章，原题：探访被自然吞噬的废弃中国村庄 在陡峭的悬崖之上，坐落着一个身披绿色植被的“鬼村”。村里被废弃的房屋饱受风吹雨打。这里便是后头湾村，一座被大自然吞噬的渔村，位于上海以东90公里的嵊山岛。近期的一个周末，零星的游客踏着丛生的杂草和泥泞的小径，期盼拍出朦胧感的照片，并回答了一个问题：村里发生了什么？

许多中国游客来到嵊山岛，就是为了一观后头湾独特的“破败”景象。在那里，虽然藤蔓完全掩埋了一些建筑，但许多房屋的屋顶瓦砾仍然闪烁光芒，破损的阳台为观看惊涛骇浪的壮丽景色提供了地点。22岁的学生黄丹（音）是近期来访的游客之一。她说，她很想拍摄被大自然包围的人文结构之美。“感觉这个地方从一开始就属于自然，原来的‘入侵者’最终离开了，自然把它夺了回来。”她说。

从村子走出来的大学生王逸（音）说，在上世纪90年代末实施季节性休渔之前，渔民从海里打回的鱼越来越少。但村民孙阿越（音）说，该村多数家庭离开后头湾是因为道路和学校建设不力。他说，“让老师从嵊山岛上的镇子来到村里上课很麻烦。”上海华东师范大学社会学副教授赵烨琴表示，后头湾就是整个中国社会的缩影，无数中国人从农村搬到大城市。后头湾的情况反映了这种更广泛的移民潮。

在人们搬离后，村民林法甄（音）开始种植花椰菜、卷心菜、生菜、芹菜和鱼香菜。他说自己现在打理1300多平方米农田，分布在废弃的草坪、花园和梯田上，如今的村子又有了往日的生机。王逸大学毕业后回到后头湾，为了喝一杯让他回忆乡情的香茶，采摘起金银花。而村里节日的回忆则引来王逸母亲的阵阵笑声。（作者萨姆·麦克尼尔，张旺译）

责任编辑：张玉