中国电影第五代奠基人张军钊去世 张艺谋微博悼念

原标题：中国电影第五代奠基人、导演张军钊去世，张艺谋微博悼念

据成都商报客户端消息，中国第五代电影的奠基人、第五代电影开山之作《一个和八个》导演张军钊，6月9日早晨在大连不幸病世。

张军钊出生于1952年10月，原籍河南，国家一级导演，曾任广西电影制片厂副厂长。1978年考入北京电影学院导演系就读导演本科，与张艺谋是同学。1982年毕业后任广西电影制片厂导演。1989年兼任副厂长、中国电影家协会会员、中国电影导演协会会员。

1984年，电影《一个和八个》问世，影片的导演是张军钊，而摄影是张艺谋，美工则是导演何群。这个人才济济的剧组用摄影机将郭小川的长诗变成了一部震惊全国的电影。影片刚一上映便在观众和电影界引起关注。这部电影被认为是中国第五代电影导演的开山之作，在中国电影史上一直占有着极其重要的地位。张军钊的电影在美学上开一代风气之先。但因为身体缘故，后来很少拍摄电影，偶有电视剧作品面世。其最后一部作品是2002年拍摄的电视剧《玲珑女》。

峨影厂著名导演谢洪与张军钊交情颇深，接受成都商报客户端采访时，谢洪表示：“惊闻张军钊导演去逝！惊！惊！惊！我与他尚有交情，当年他筹拍《一个和八个》，到中戏找我（本人担任中戏学生会主席）推荐中戏学生出演锄奸科长，我向他推举了陈道明（时为表演师资培训班学员），军钊滿意而归，陈道明开始了他从影起步之作。后又与张军钊保持了十几年情谊，英年早逝，后半生怀才不遇，深为痛惜！”

张艺谋通过妻子微博陈婷悼念张军钊：“惊悉军钊逝世，不禁悲伤！一个多月前，在导演协会看到少红放你的视频，你还问候大家和诸位老同学，想不到这么快！军钊、何群、肖风和我四人，82年毕业，一同分到广西电影厂，初生牛犊，意气风发，拍出了惊世骇俗的《一个和八个》，那是第五代的开山之作。那是记忆中永远不能磨灭的处女作！回想当年，诸多细节仍历历在目，但何群和军钊已相继离开，唏嘘不已！军钊一路走好！”（张世豪）

来源：成都商报

责任编辑：张申