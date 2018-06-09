教育界“巨型航母”减招 媒体：毛坦厂经济凉了？

原标题：中国教育界“巨型航母”减招 高考小镇毛坦厂的经济凉了？

6月4日，王峰带了四波陪读家长来家里看房，但没有一人明确表达租房的意愿。11间小屋刚租出2间，平均年租金也比去年少了2千元。王峰告诉经济观察报，毛坦厂镇的租金已经连续近三年的下跌，相较2014年巅峰时期价格减幅过半。

毛坦厂镇位于安徽六安市大别山北麓，地处偏僻的群山之间，从六安火车站到毛坦厂镇需要一个多小时的车程。2007年，毛坦厂镇被评为国家历史文化名镇，而外界最为熟悉的则是镇上的毛坦厂中学，每年过万人的高考大军让毛坦厂镇获得了一个别名——高考小镇。

小镇经济围绕毛坦厂中学而发展，家长的陪考需求衍生出山区乡镇独特的房屋租赁市场。租金以毛坦厂中学为中心向四周递减，因为离校门近，王峰家所在的位置是毛坦厂镇最紧俏的“学租房”区域，但今年毛坦厂镇的租赁市场略显萧条。

王峰将其归因于“房子增多学生减少”：“这两年学校招的高一学生数量减少，但是镇上的房子越来越多。”不仅是房屋租赁市场，小镇上的餐饮、教育培训、服装加工等行业也在面临着客流减少或招工难的问题。看似红火的高考经济暗藏着危机。

2016年开始，安徽省六安市教育局加大对各区县中学招生秩序的规范力度，并严格控制学校招生规模，要求各区县在2020年消除56人以上的大班额现象。受到政策的影响，毛坦厂中学的招生人数大幅减少，2016与2017两年时间中，高一新生数量相较过往减幅过半。同时，随着二本三本的合并，毛坦厂中学的复读补习中心也在经历生源减少的挑战。

很少有一个地方同毛坦厂一样，因为一所中学而闻名，与一所中学共命运。毛坦厂镇的经济像一根藤曼，攀附在毛坦厂中学的大树之上。如今，学校的减招让镇上的人们感到一丝焦虑。

商机无限？

“高三一走就没什么人了，剩下的高一高二根本没有多少人，毛中以前每届至少五六千人，现在的高一高二对比以前人数少多了，每个年级不到三千人，减少了将近一半的量。”6月5日，刚过中午12点，林军已经开始收拾店外摊位上的食材和厨具，毛坦厂中学北门外的学府路上已经没有多少行人，与上午的热闹场面形成鲜明对比。

林军来自福建，8年前来到毛坦厂镇开了一家馄饨店。上午8点，毛坦厂中学的高考送考车队从他的店门前驶过，载着今年毛坦厂中学最后一批高考生离开了小镇，接下来，小镇上的商家要开始进入一年中的清闲时节。

小镇依附于毛坦厂中学的的高考经济呈现出“潮汐”式的特点，7月份的暑假同样也是当地人以及外来商家们的夏季假期。但这两年，大部分商家的夏季营业时间缩短了一个多月，随着高三与复读学生的离开而迅速结束。

前几年租房市场火爆时，林军和当地人租下了两层的住宅，楼下作为店面，楼上转租给陪读家长。今年年初，租金到期后，林军决定只对楼下的店面进行续租。“一栋楼租下来一年要12万，现在学生人数变少，租出去不好转手，两层都租下来的话显然不划算。”

林军店铺所在的学府路正对毛坦厂中学北门，学生客流量大，是当地商铺最为密集的街道之一，餐饮店、书店、淘宝店、教育机构等各类小店紧凑地挨在一起。林军的馄饨店向南二十米左右有一家炸鸡店，玻璃门上贴着出租转让的告示，但店铺的广告牌依然保留在原处。“镇上的小店很多，看着很热闹，但是除了个别做的很好的店，能开的比较久，其他店铺里基本很难看到老面孔，小店从开起来到关掉，有时候速度特别快。”学府路上另一家炸鸡店的年轻老板胡鹏告诉记者。

胡鹏是毛坦厂本地人，过去在合肥打工，去年年底回到毛坦厂开起了炸鸡店。“当时在外面看到报道说毛坦厂中学周围生意很好，不想在外面继续打工了，加上自己喜欢吃炸鸡，就想到回来开炸鸡店。”

2017年底到2018年初，另外有四家炸鸡店在毛坦厂中学北门外开业，与胡鹏店铺的位置相隔不远。“有一家店几乎是和我的店同一时间开起来的，那时候我回来搞装修的事，看到那家店也正在装修，但没多久，那家店就关门了。”胡鹏说。他分析，店铺增多、客流减少是导致其快速倒闭的主要原因。

毛坦厂镇学府路上的店铺以餐饮店居多，面向无家长陪读的学生客户群。毛中以严格紧凑的学习时间管理而著称，学生需要每天早晨6点20分进班早读，中午11点50分至12点20分休息，下午5点15分下课，5点50分进班，晚上10点50分晚自习下课。“山里和城市不一样，在毛坦厂镇，我们这种店基本都是学生来消费，家长和本地人肯定不会来。学生每天在校外吃饭的时间最多只有一个半小时，也就是说我们每天真正营业的时间其实只有一个半小时。”胡鹏说。

除了餐饮业外，当地的房屋租赁业也在经受生源减少的冲击。陪读文化在毛坦厂镇盛行，毛中学生大多数在高一时住校，但随着升学压力的增加，升入高二后便会陆续搬出学校，同前来陪读的家人一起居住。陪读需求催生的房屋租赁业是毛坦厂中学附近乡镇居民主要的收入来源。

在大量学生家长涌入毛坦厂镇陪读之前，王峰是一个地地道道的农民，十多年前他开始将自家房屋分成11间10平米左右的单间对外出租，一间房的租金最高时可以达到一学期17000元。目前一家人以收租为生。“在这里做生意的主要是外地人，本地人很多都是房子喂饱的。前几年租金一直涨，这两年就不行了。”王峰已经租出的两间房中，有一间是上一名房客介绍租出的，为了表示感谢，王峰给了她两百元的介绍费。

毛中对全镇经济发展的贡献不仅体现在餐饮、租房、商贸方面，还体现在对当地服装加工业的带动效应中。在毛坦厂镇，小作坊式的制衣厂随处可见，20平米的屋子里坐了近十名女工，门口堆积着废弃的布料。

三年前，李丽辞去外地服装厂的工作，到毛坦厂陪读，并在闲暇之余办起了一家羽绒服制衣厂，接收外贸订单，年产量能够达到3000件。李丽告诉记者，小镇上目前有80家制衣厂，厂里的女工主要是陪读妈妈。“来这里工作的主要是镇上一些家境较差的陪读妈妈，她们既可以在孩子上学后的打发时间，也可以每个月拿3000元的收入补贴家用。”

2016年后，毛坦厂中学新生减少，李丽的制衣厂遇到招工难的问题。“自从学校招生受到限制，来陪读的家长减少，现在很难招满人，以前招工都是不用愁的。”而她也担心，这种招工难的问题之后会持续扩大。

规模化的高考经济

在过去的十余年间，毛坦厂中学的规模化扩张一直是当地经济最大的增长动力，并吸引着大量外来人口在城市化的进程中，向一个偏远的山区小镇逆流。

8年前，林军第一次从福建来到安徽六安，寻找落脚的地点。他想到在学校门前开小吃店，向当地人询问“哪里有比较大的学校”，对方告诉他可以去毛坦厂中学。

毛坦厂镇位于安徽的山坳之中，从六安市区搭乘班车需要近两个小时。林军回忆自己到毛坦厂的最初经历：“车开到一半的时候，我就想要下去了。周围都是山，看不到房子和人，我以为被人骗了。那时候我心里想，如果对面有开回六安的班车，我马上就下车回去。结果一路上都没有碰到，最后就来到了毛坦厂。”

林军是毛坦厂镇4.6万外来人口中的一员。据官方统计，截至2017年，毛坦厂镇共有常住人口6.5万，其中，本地户籍1.9万，人口净流入达4.6万。然而，毛坦厂镇所在的安徽六安市则是人口外流的大市，2015年末，六安市户籍总人口717.7万，常住人口只有577.5万。

不论是当地人或是外界，有一个普遍共识：毛坦厂中学是毛坦厂镇人口逆流、经济发展的最大功臣，庞大的学校规模以及陪读家长规模为当地带来了众多商机。

毛坦厂中学一直是中国教育界的“巨型航母”，在中国许多乡镇中学生源流失、走向衰亡的时代，毛坦厂中学的学生规模却早已超过万人，本科上线人数也在过去四年中连续破万。北京教育科学研究院研究员谢春风在研究中发现，近些年，中国中小学名校巨型化倾向明显，“巨型学校”日益增多，超大额班级普遍，名校办分校、教育集团涌现。

毛坦厂中学无疑是其中的典型代表。一位2010年毕业的毛坦厂中学学生告诉记者，早在2010年，与她同届的毕业生便超过一万人。仅算公办毛坦厂中学，一个年级就有40多个班级，每个班级人数一百二十人左右。

外界口中的毛坦厂中学实际上由三所学校及机构组成——毛坦厂中学、金安高级中学以及金安补习中心，三者校址相连。金安高级中学与补习中心属于民办性质，分别经营学历教育与高考复读补习培训，是公立校毛坦厂中学在“名校办民校”潮流中的产物。

从1999年本科上线人数只有98人的普通乡镇中学，发展到如今本科上线人数过万的超级中学，毛坦厂中学规模化扩张道路的最大转机是民办学校与补习中心的出现。2006年，毛坦厂中学在原址旁边，与汇文中学、部分民间资本共同投资兴办金安中学和金安中学补习中心，并逐渐形成毛坦厂中学高考复读的品牌效应。

安徽宿州一所中学校长郭树林告诉记者，安徽复读补习班的选择分成三种类型。一种是各地市一中违规举办的复读班，因为师资有保障，是当地人首选的复读班。另一种是普通民办学校或机构办的复读补习班，第三种选择就是六安的毛坦厂中学。“过去知道毛坦厂中学的人很少，前几年经过媒体报道以后，反而成为一种广告。以前宿州去毛坦厂中学复读的学生很少，现在很多也去那里复读了。”

在安徽省内，民间对毛坦厂中学的复读班评价颇高。郭树林说：“毛中和衡水中学的区别在于，衡水中学把各地一流的学生掐尖走，但毛坦厂中学主要是招考上三本或者离三本线还有二三十分落榜生，经过一年的强化训练帮助他们考上二本，考上一本的学生其实数量很少。”

办学规模的巨型化、特殊的地理区位以及流行的陪读文化，将毛坦厂镇塑造成为高考小镇，餐饮、租房、商贸等第三产业依托于毛中的教育规模而兴起。蒋从铃的儿子是毛坦厂中学2018届复读班学生，她向记者算了一笔账：“学费一年将近5万元，房租一年12000元，伙食费3万元，七七八八加起来一年至少要在镇上花掉10万元。”

潜伏的危机

尽管相比于周边店面中不断出现的新面孔，林军已经算是毛坦厂镇外地商贩中的“老人”，并且在旁人看来“挣到了钱”，他依然感觉到了危机。“以前来这里读书的还有很多合肥的学生，他们来自大城市，消费能力高，买东西大手大脚。现在招的主要是本地的农村学生，买东西都会比较犹豫。”

一名毛坦厂中学老师告诉经济观察报记者，从2016年开始，毛中受到了教育部门招生计划的严格限制。“按照当时的招生计划，高一学生里毛中本校招收1500人，金安中学900人，总共不到三千人。目前两所学校的高一、高二人数基本也都是在3000人左右。”

2016年5月，六安市教育局下达2016年高中阶段招生计划的通知，表示根据教育统计比较、分析和测算，六安市初中毕业生人数呈逐年迅速下降趋势。各地要根据当今和未来生源情况，加快普通高中布局调整步伐。并要求各地控制省级示范高中、民办普通高中办学规模，严禁大班额。

对于招生计划的执行，安徽六安市教育局表示，各地各校必须在高中招生文件规定的范围内招生，按计划招生，不得招收非招生范围内学生、未参加本市中考的学生。否则教育局不予建立所招学生学籍。

“过去也有高中招生计划，但并没有那么严格。从2016年开始，安徽省各地教育部门要求严格按照指标招生，教育部门不给指标的话就没法建学籍，没有学籍就没法高考，办不了高中毕业证。”郭树林说。

而在2017年，六安市教育局强调了消除大班额的目标，“按照国家和省、市政府消除大班额规划，为实现2020年消除大班额，从今年开始，各学段学校一年级一律不得通过违规招生、借读等设置大班额班级”。

35人到45人为中国中小学班级规模的法定限度，56人以上被称为大班额，66人以上则是超大班额。在2016年之前，毛坦厂中学的班级规模普遍在100人以上，这也意味着巨型中学的办学规模开始受到政府干预。

另一方面，毛坦厂中学的高考复读生数量去年也有所减少。“毛中的高考复读生一般每年招一万多人，去年人数减少，只收了八千左右。主要是因为选择复读补习的人数减少了，另外，衡水在安徽合肥办了衡安中学，合肥的皖智高考复读学校办的也很好，这导致一些复读生去了合肥。”前述毛坦厂中学老师认为。

郭树林介绍，从去年开始，安徽省高考二本三本合并录取，复读生总量呈断崖式下降。“复读生以三本学生为主，他们觉得考三本不好看，而且收费贵，想努力一下考个二本或者一本。现在二本三本合并以后，复不复读也无所谓了。另外，现在学生家长的观念改变，觉得有个本科上就可以了，不想复读再受一年煎熬。况且成绩太差的复读也考不上。”

但郭树林并不认为这将必然导致毛坦厂中学复读班的没落。“之后复读生会越来越少，地方教育市场上的复读班也会因此减少。但本科线以下二十分左右的落榜生仍然有复读需求，很多人想复读就只能去毛坦厂中学，可以促使它成为一个专业的复读机构。”

王峰意识到毛中招生数量在近两年开始减少，但并不清楚具体的数字，他最直接的感受来自于租金的下跌和空房的增多。他把生源的减少归因于学校间的竞争，并愤慨道：“周围的学校看到毛中办的好，把生源都抢走了，所以就跑去教育局告状，不让毛中招生。但是既然学生愿意进毛中，就应该让人家过来读书。”

前路

胡鹏正犹豫是否要再一次离开家乡，投入大城市的洪流之中，尽管毛坦厂中学曾为小镇聚集了人气和商机。“现在也还没想好要怎么选择，毕竟回来还不到一年，可能之后会再到大城市去吧。”

记者在当地了解到，镇上考入大学的年轻人以留在城市为主。毛坦厂镇下辖7个村，1个街道，受毛坦厂中学经济带动效用不明显的外围村庄中，年轻人也大都选择到合肥、苏州、宁波一带打工谋生。

除了教育产业外，旅游业也被赋予了越来越重要的角色。2017年7月，毛坦厂镇被认定为第二批全国特色小镇，这也是六安市的第二个国字号特色小镇。对于特色小镇未来的发展规划，镇政府相关负责人表示，镇政府仍然会围绕毛中推动教育发展，并从长远可持续发展的角度，逐步利用现有资源发展旅游业。教育和旅游两条线同步进行，没有主次和先后之分。

相比于小镇的发展定位，最牵动镇上居民与商家神经的依然是毛坦厂中学的招生计划与政策。李丽向记者展示了手机中保存的2018年六安市普通高中招生计划表，其中，毛坦厂中学2018年高一新生的招生计划人数为1500人，金安中学招生计划人数为省内500人，省外100人。

记者在六安市教育局官网上看到，5月底，六安市教育局下发了2018年普通高中招生计划的通知，要求各校必须在教育主管部门高中招生文件规定的范围内招生，不得招收非招生范围内学生。同时再次强调，各学校要严格控制班额，不得实行大班额编班，班额最大不得超过56人。各高中学校不得超班额接收借读生。

除了确切的政策信息外，一些流言也在小镇中传播开来。记者在采访的过程中，多次被问及“国家将禁止高考复读”的传闻是真是假。关于具体的禁止时间，各方说法不一，其中，“2020年国家禁止复读”是接受度较高的一种说法。

林军对这一传闻将信将疑：“前几年就有人说国家要禁止高考复读，有人听到这个消息以后连店铺都撤掉了，后来发现没有禁止复读，又回来重新开店。”

来源：经济观察报

责任编辑：张申