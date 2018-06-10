台茶农下跪陈情遭大陆退货 吴敦义：找民进党

[观察者网 综合报道]“求‘副总统’帮忙。”一位台湾茶农下跪大喊。

这是6月9日发生在台湾中部南投县参加鹿谷乡冻顶乌龙茶春茶展售会上的一幕。

据《联合报》等台媒报道，前台湾地区副领导人、国民党主席吴敦义当天到南投县参加冻顶乌龙茶春茶展售会，在离开时前台中县茶商公会理事长、茶农陈再福突然下跪大喊“求‘副总统’帮忙。”

陈再福说，最近销往大陆的茶叶都被退回来，他担心生意会被拖垮。他还提到，两岸关系紧张，这也令台湾地区的农民和茶商紧张。因此，他借当天的机会向吴敦义陈情，跪求吴敦义协助解决台湾茶叶被退货的窘境，希望能代为解决问题，否则台湾销往大陆的茶叶很多，茶叶被退回，对台湾茶冲击很大。

图自台媒，下同

《旺报》称，依照陈再福的说法，两岸关系紧张，过去十分正常的物流管道，却在近一个多月遭遇不畅，有的茶叶甚至遭到退回。谈及寄往大陆的茶叶遭退回，原因是茶叶不得以小包装寄送，而是茶叶和茶叶包装罐必须分别寄出。

听了陈再福的介绍，吴敦义回应说，现在是民进党执政，他不再是副领导人，希望农民能向执政的民进党表达意见，要求协助农民改善问题。

南投县农会主任黄秀兰遇到的情况则有所不同（南投县长为国民党籍，观察者网注）。她介绍说，南投县茶叶销往大陆的茶叶都很正常，五月才又外销两千公斤，也都是先收货款再出货，茶叶销往大陆的数量比起往年也没有减少。像南投县陈姓茶农，他销往大陆的茶叶出货就很正常，销往大陆的茶叶数量没有减少。他的茶都是先收货款再出货，5月才刚寄数百公斤茶叶。

不过，黄秀兰也提到，听说外县市有部分茶叶被退货，但原因不明。陈再福并非南投县茶农，而是在台中市营业（台中市长为民进党籍，观察者网注）。

亲绿媒体《自由时报》则称，南投县茶叶种植面积及产量，均居全台之冠。还援引南投县农会总干事曾明瑞的数据：2017年，该农会外销大陆的茶叶数量约1万台斤（台斤即清朝时全国各地所使用的“斤”，1台斤等于596.8克，观察者网注）。上个月又外销大陆2300多台斤，全县各农会及茶商合计平均每年销往大陆的茶叶数量初步估计在5万台斤以上。

台中其他业者也遇到了类似陈再福的窘境。台中茶叶商业同业公会监事翁芳敏介绍，最近很多茶商向他反映，近一个多月大陆严审台湾茶叶入境，经由小三通寄往大陆的台湾茶都受到刁难，究其原因有的是农药残余不达标，有的是项目不符，或是港口检疫暂停作业，原本10天内即可到货，拖了一个多月，货物在何处仍下落不明。

台湾中部彰化县的洪姓茶商补充说，货寄出一个多月了，买家还没收到。他询问合作多年的物流公司，答复是大陆方面加强对台湾茶叶的检查。同时，小三通一般只走厦门跟平潭，如今这两地不时停止收件，小三通的货被转来转去。

很多茶农指出，近一个多月大陆严审台湾茶叶入境，有的是以农药残余不合标准，有的是重量不符，甚至还要求茶叶必须与包装罐分开送等，另外福建福州大面积种植台湾茶，也冲击台湾茶的生存空间。

鹿谷乡林姓茶农说，大陆是台湾农产主要外销地区，过去农产外销都没问题。现在两岸关系紧张，大陆对台湾农产都要求依规定办理，确实让农民感受和过去不同，希望政府能和对岸好好沟通，免得农民受苦。

两岸关系不仅影响到茶农生意，台湾果农生意也受到影响。

台湾夏季水果近日出现价格下探趋势，不仅凤梨、香蕉产量过剩，现在连木瓜也有产销压力。香港中评社报道，前美浓镇农会理事长、前无党籍高雄市议员朱信强8日表示，只要两岸关系冰冻不佳，台湾农民遇上丰收年就是赔钱年。

前台湾领导人马英九9日指出，因两岸关系不好，台湾产量过剩的水果无法销到大陆。他说国民党以前有安排将水果卖到大陆。由于大陆幅员广大，很容易消化掉这些水果。马英九自称“非常标准的台湾囝仔（小孩）”，从小喜欢吃香蕉。蕉农近况不好，希望帮忙销售一些。

日前，国民党籍、台东县长黄健庭到大陆作推销员，得到福建省的鼎力支持，省委书记亲自承诺采购500吨（折合100万斤）凤梨。黄健庭表示，这笔订单将带给台东农民新台币1000万元新台币以上收入，有助稳定台东凤梨售价，福建省基于“兄弟情谊”对台东适时提供协助，他要代表台东农民对福建省表达感谢。

责任编辑：张建利