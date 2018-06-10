好尴尬 台湾的一场军演让民众失去了信心(图)

原标题：视界 | 好尴尬！台湾的一场军演，竟让民众失去了信心——

台湾“汉光34号”演习从6月4日开始，一连展开五天四夜不间断的军事演练。今年的“汉光”会拿出什么武器、演练什么战法，引发岛内媒体的高度关注。

▲台军“汉光”军演。（台湾东森新闻网）

然而一份民调结果发布后，让一票热衷“自嗨”的岛内绿媒瞬间尴尬无比。

想知道台湾民众对台军“有效防卫台湾”抱不抱期待？请看下面视频↓↓

“台湾民意基金会”发布的民调显示，只有9.6%的受访者对台军“有效防卫台湾”非常有信心，而高达65%的民众表示存疑。基金会董事长表示，这暴露出绝大多数台湾人对台军有效“防卫”台湾极端缺乏信心。

事实上，今年“汉光演习”也是事故频频，演习开始当天，飞行员驾驶F-16战机不慎撞山遇难。

▲上图为失事F-16战机的资料图，下图为坠毁后飞机的残骸。

6月5日蔡英文在屏东九鹏基地视察时，面前突然出现不明物体坠落，冒出浓浓白烟。此事一度传出是导弹掉落，吓到周边民众。最后证实是一架靶机发射后，加力器的燃烧物掉落山坡，火势延烧约4个多小时。

▲靶机加力器的火苗引燃杂草造成山林大火，消防队赶来灭火。

同一天，在另一场模拟演习中，有一门迫击炮没响。

而在7日蔡英文亲自到场的“反空降”演习中，两方对战的情况下竟然出现了“放着枪不用，坚持肉搏格斗”的“不科学”情节。这让台军事评论员不禁大呼“这是哪位导演的烂戏？”

虽然台湾防务部门和岛内绿媒急忙“花样”解释，但是“汉光演习”尴尬的“战绩”不仅让台当局颜面尽失，也让人怀疑台军的作战能力。据《自由时报》统计，“汉光演习”自1984年举行以来，已发生8起战机意外事故，造成11人死亡。

▲资料图片：2016年，利用M48坦克改装的CM-11坦克翻了。

对台湾“汉光”军演乌龙百出、弄巧成拙的囧状，香港《东方日报》发表评论文章称，这哪是什么示威，简直是示弱。偶尔出事可以推说是意外，频频出事显然是有问题。有台湾退役军官揭露，当前台军内部军纪涣散，训练时间严重不足，专业素质低下。甚至有些官兵只求混日子。正是在这种“混日子”的心态下，台军训练和演习往往弄虚作假，“汉光演习”就曾被踢爆肆意修改评估数据等丑闻。

文章称，台军男兵的体能训练标准不高，以至于被讥为“如草莓般一碰就坏”，这种军队能打仗吗？

而香港《文汇报》刊登军事评论员宋忠平的点评称，“汉光演习”就是给蔡英文壮胆的一场真人秀，很可能还会误炸、误伤台军和台湾民众。

责任编辑：张迪