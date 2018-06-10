中国高铁速度是不是太保守?这里或造“超级高铁”

原标题：[对话]一个大消息：上海—杭州或造“超级高铁”？

高铁是中国自主创新的典型成果，也是代表中国速度的一张国家名片。

是什么激发了中国铁路人自己研制高铁的决心？既然测试速度早已经超过了400公里，现在中国高铁的速度是不是太保守了？未来中国也会有“超级高铁”？

高铁的“中国速度”是如何实现的？

院士 铁路专家 中国工程院副院长何华武：高速铁路，它是一个非常复杂的巨系统，我们的调度指挥系统、客服系统，还有大家最关心的防灾和安全系统，比如风、雨、雪、雷、电，我们也曾经吃过亏，雷打到铁路装备上，由于防护措施不利，曾造成了非常痛心的大事故。高速铁路是一个极其复杂的巨系统。中国团队把它建成了，而且投入运营了，这是非常自豪的一件事情。走出去，在国际市场上也会有很强的竞争力。一直到今天，我们还在不断地攻坚克难，因为今天的国际形势决定了必须要不断地努力，如果不努力，若干年后又会掉队。

是什么激发了中国人做自己的高铁？

院士 铁路专家 中国工程院副院长 何华武：1991年，组织上派我去考察法国的高速铁路，给了我很大的震动。1964年，日本的第一条高速铁路，起步才210公里，后面逐渐发展到275公里，现在是300公里。欧洲起步比较高，280公里到300公里。当时我坐着非常舒适，而且车上还有若干空闲的座位，但是我们就连闷罐车都挤得满满的。还有非常震撼的是英法海底隧道，它已经发展到一定程度了，给我们非常大的刺激，要做一个强国就要把自己的技术搞上去。

中国高铁速度是不是太保守？

院士 铁路专家 中国工程院副院长 何华武：中国高速铁路的试验速度是486公里/小时，这个速度能不能作为运营速度？中国做的一个运营速度达到了420公里。可以报告大家，一切脱轨系数、减震力、横向力、垂直加速度、横向加速度、安全性指标通通没问题。但是有一个问题就是噪音和震动，这是下一步要研究的。

中国能不能造出“超级高铁”？

院士 铁路专家 中国工程院副院长何华武：马斯克实际上在全球融资，想把他的概念变成工程。但是只要我们努力就会走在他前面，中国磁浮现在也是领先水平。马斯克仅仅是一个概念，我们已经有这条线了，接下来进一步去深化它，就会很容易了。我们这十年内能不能做成？这是有可能的，在哪儿呢？中国的上海虹桥到杭州，这两个站预留了条件。我自己也有这个想法，能够在十年内把这件事做成，还是在世界领先地位。

责任编辑：张迪