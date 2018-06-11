澳媒黑中国却闹了个大笑话:把测量船当“间谍船”

原标题：丢人！澳媒黑中国却闹了个大笑话

澳大利亚广播公司网站9日称，澳大利亚最强大的战舰、“堪培拉”级“阿德莱德”号两栖攻击舰访问斐济期间，遭遇港内中国“间谍船”的侦察监视。但专家表示，澳媒所说的“间谍船”其实是“远望7号”航天测量船，这种充满病态敌意的言论，暴露出澳媒的缺乏常识。

该报道称，“阿德莱德”号于当地时间9日抵达斐济苏瓦港，“一艘装有各种监视通讯设备的中国船只恰好在同一天到达，并且刚好停靠在这艘澳大利亚军舰旁边”。澳大利亚驻斐济高级专员约翰·菲克斯披露，澳海军将根据国际惯例，邀请中国船长参加“阿德莱德”号的舰上宴会。在表面的客套之下，澳大利亚海军却充满警惕，怀疑这艘中国船是一艘“间谍船”，理由是它故意在同一时间到达，以便对澳大利亚军舰进行侦察监视。澳海军第661联合特遣队司令吉姆·赫顿表示，“阿德莱德”号和其他访问斐济的澳大利亚军舰将“采取适当的安全预防措施”。

“堪培拉”级“阿德莱德”号两栖攻击舰

尽管澳海军马克·哈蒙德少将已经正确识别出港内停靠的这艘中国船只是“远望7号”——一艘执行航天测控任务的科考船，并表示“不必大惊小怪”。但澳媒认为，这艘中国船只的主要任务是在海上跟踪卫星，但它也同时具备收集别国海军舰艇情报的能力。澳大利亚退休海军准将理查德·门希尼克说：“中国这样的科考船或国营商船一旦出现，往往可能带有军事和民用双重目的。”

澳媒强调，过去15年来，中国在西南太平洋的经济投资不断增长，“军事力量的介入也紧随其后”。澳大利亚非常担心，中国可能会利用其商业和军事力量，打破该区域的政治、经济和外交格局。这种担忧恰恰迎合了美国的需要，美国海军陆战队太平洋司令戴维·伯格近日访问澳大利亚时，公开表示期待澳大利亚军队参加海空联合巡逻，“回击中国在南海的行动”。

复旦大学海权专家马尧研究员认为，航天测量船与情报侦察船是两种完全不同的舰艇。航天测量船是在海上对航天器和运载火箭实施跟踪、遥测、通信和指挥控制的民用科学舰船，排水量一般在万吨以上；而情报侦察船是以电子、光学技术获取对方军事情报的军用舰船，排水量最大不过数千吨。航天测量船一般装有导航设备和航天测控通信装备，以保证对卫星、飞船的精确测控，主要设备“对天不对海”，也不具备海空侦察能力；而情报侦察船一般装有对空对海雷达、各种频段的无线电侦察接收机和测向仪、雷达侦察接收机、终端处理设备、显示记录设备、各种天线、各种光学侦察器材等。“远望7号”多次出海参加海上测控任务，停靠过许多国家港口，从来没有违反国际法或有损别国权益的记录。澳媒明知“远望7号”是航天测量船，仍然把它渲染为“间谍船”，并试图将此作为中国介入南太平洋的所谓“佐证”，实在是缺乏基本常识。

责任编辑：张玉