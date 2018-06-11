台媒：美对台军售或采用“逐案审查” 台最想要这

原标题：台媒：美对台军售或采用“逐案审查” 台最想要“精准炮弹”

参考消息网6月11日报道 台媒称，美国对台军售或考虑放弃过去10年的“包裹式”做法，改为采用“逐案审查”。据了解，这是蔡英文上任后主动与美方沟通，将军售改成逐案审查以利于战备，为此台军方还缩短军购流程配合。

据台湾中时电子报6月11日报道，在所谓“滩岸决胜”的构想下，台湾最想要的军售项目是精准炮弹，年底前亦可望对美提出战车项目，而先进的F-35战机并非首要优先项目。

报道称，台军已将军购建案作业流程改成两阶段，第一阶段由台军参谋本部确认作战需求，落实由上而下的建军指导，紧密结合整体防卫构想，支持联战任务所需。换言之，在军方调整战略后，以往由台军各军种先提出军购建案需求的做法，现全改为参谋本部由上而下指导，军购权握在台军参谋本部手上，而非军种。

报道表示，由于台军每年只有110亿美元预算，其中近一半是人员维持费用，台军参谋本部在有限预算资源下，认为向美军售的优先采购项目并不是F-35，而是可以精准打击滩岸目标的炮弹。台军陆军出身的防务部门负责人严德发则认为仍需要坦克，数量不必多，对台湾陆军而言，坦克是战力象征，有助士气。

据报道，军购建案的第二阶段进入筹获方式规划，借由完整之自制能量评估、系统分析、整后支援与产业经济效益分析，完成整体获得规划书，提供武器筹获选项与最佳方案建议，并检讨防务财力，合理配赋预算，遂行建军备战任务。

报道称，回顾美对台军售，最早是一年一次军售会议，每年批一次，陈水扁时期改成包裹作业。

报道披露，至于美对台军售流程，根据去年出版的防务报告书，在美方部分的流程是审查、回复报价资料、知会国会程序、国防安全合作局网站公告、回复发价书；台湾的流程是依作战需求拟定所需武器、送交报价需求信函、完成整体获得规划书、送交发价书需求信函、签署发价书。

图为有GPS制导的M982 Excalibur精准炮弹。（摘自美国陆军网站）

责任编辑：张玉