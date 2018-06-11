美媒热评055大驱：排水量远不止1万吨 或造20余艘

原标题：美媒热评055大驱细节：排水量远不止1万吨，未来或造20余艘

资料图：首艘055型驱逐舰下水仪式。

美国外交学者网站6月8日发表里克·乔的文章《关于中国新型隐形驱逐舰，你所需要了解的都在这儿》称，2017年6月，055型驱逐舰首舰在江南造船厂下水。随着第二艘055型驱逐舰最近在江南造船厂下水，以及还有两艘该型舰很可能过几个月将在大连造船厂下水，此时此刻，对这种战舰进行适当分析可谓恰逢其时。

以下为文章摘编：

体积大小

关于055型驱逐舰，一个常见的错误认识就是它的体积大小，即排水量。多家媒体的多篇文章把055型说成是“万吨”驱逐舰。这很可能源于战舰下水时中国媒体称其为“万吨驱逐舰”的报道。遗憾的是，这个数字似乎被解读为战舰的满载排水量了。

可是，哪怕只要对055型驱逐舰的尺寸和构造匆匆一瞥，就会发现万吨满载排水量是远远不止的。通过卫星图像，可以看到055型驱逐舰的长度在178至180米之间，舰宽约20至21米。

055型驱逐舰拥有较为一体化的上层建筑，因此其总体积乃至排水量应大大超过阿利·伯克级Flight IIA型驱逐舰或提康德罗加级巡洋舰。2017年，中国军方某网站透露其满载排水量是13000吨。

设计

055型采用常规的外飘舰体设计，具有独特的隐形特征，包括封闭式舰艏——系缆装置、锚链及其他设备都藏在甲板下。前甲板的武器装备采用了类似于052C/D的设计，主炮位于最前面，随后是一个64单元的垂直发射装置和H/PJ-11型11管30毫米近防炮系统。

该舰舰桥类似于此前052D型驱逐舰采用的构造，有固定的四面相控阵雷达，可360度全覆盖。舰桥上方的桅杆是较先进的一体化综合桅杆，实现了传感器和数据链的高度整合。

类似的，该舰的中部区域和烟囱是从舰桥延伸出来的连续一体化结构。这种结构不仅为其他装备提供了空间，而且使舰体布局更为简洁，降低其雷达散射截面。该舰一体化烟囱值得注意，因为它似乎能够更大程度地遮蔽主机排出的废气，可能有助于减少红外特征和雷达截面。

武器装备

与所有现代水面舰艇一样，055型驱逐舰的主要火力在于其导弹武备，垂直发射单元数量可以说明其火力强度。

055型采用与052D型相同的通用垂直发射单元，但是总数量更多，达112个。一个该单元可容纳的导弹数量要比同类装置多。

055型未来的改进型也许会改变垂直发射装置数量，采用更新锐的武器装备，比如磁轨炮或定向能武器。

传感器

055型的一体化桅杆可能安装了固定式四面阵的X波段有源相控阵雷达。

此外，055型还装备了由346型雷达改进而来的346B型有源相控阵雷达。

除了雷达之外，055型驱逐舰还装备了其他电子支援与对抗传感器和数据链。但是，这些系统的设计情况还不清楚。根据可以看到的外部装置判断，很可能是新一代系统。

就水下传感器而言，055型驱逐舰舰艉一个类似于052D驱逐舰和054A护卫舰的开口表明它装备了一部变深声呐，很可能还有一部拖曳式线列阵声呐。055首舰下水时拍到的照片也显示了该舰有一个巨大的球鼻艏，表明它安装了一部大型舰壳声呐，比中国现役水面舰艇的同类声呐大出许多。

动力装置

055型驱逐舰为全燃动力，未使用综合全电推进系统。它装备了4台QC-280型燃气轮机。在发电方面，分成两组的6台发电机为其提供电力，它们可能是小型燃气轮机。据猜测，这些燃气轮机可能是QD-50轮机，总共可提供30兆瓦电力。

建造情况

迄今可确认的055型驱逐舰总共有6艘。两艘已下水，正在江南造船厂装配，在江南造船厂还发现了另一艘055型的组件。大连造船厂的两艘055型驱逐舰已进入后期组装阶段，可能今年晚些时候下水。在大连造船厂还发现了另一艘055型的组件。

文章最后说，我们不清楚中国海军可能总共想要多少艘055型驱逐舰。但是，海军可能为几个驱逐舰支队各装备4艘055型驱逐舰，这将形成一支有20余艘055型驱逐舰的舰队。

责任编辑：张玉