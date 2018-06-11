就业蓝皮书:2017届高职高专生就业率首次超本科生

原标题：就业蓝皮书：2017届高职高专生就业率首次超过本科生

新京报快讯（记者 吴为）由社科文献出版社出版的2018年就业蓝皮书今日（6月11日）下午发布。蓝皮书显示， 2017届本科生毕业半年后的就业率为91.6%， 2017届高职高专毕业生半年后的就业率为92.1%。这是就业蓝皮书发布10年来，高职高专生就业率首次超过本科生。

报告对2017届大学生毕业半年后培养质量进行了跟踪评价，于2018年3月初完成，全国本科生样本为15.6万，全国高职高专生样本约15.0万。覆盖了1021个专业，其中本科专业为365个，高职高专专业为656个。

蓝皮书调查显示，2017届高职高专毕业生半年后的就业率为92.1%，比2016届（91.5%）略高，近十年应届高职高专毕业生就业率稳步上升，2017届高职高专就业率首次超过本科。

教育部职业技术教育中心研究所高等职业教育研究中心主任姜大源表示，近年来中央出台多项职业教育文件，推动了产教融合、校企合作，职业教育在政策鼓励下取得了长足发展。不过，姜大源也表示，对于职业教育而言，要更关注企业对人才的需求，尤其是在技术进步、职业发展变化快的形势下，更要注重从需求端了解职业教育的走向。

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