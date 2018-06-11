全国高考卷Ⅰ理综单选被指出题不严谨:俩正确答案

原标题：全国高考卷Ⅰ理综单选题被指出题不严谨：有两个正确答案
6月11日，@中二化学于老师 发博称，2018年全国高考卷Ⅰ理综单选题的第8题出题不严谨，就“绝大多数的酶是蛋白质”这一知识点来看，参考答案A及选项B均为正确答案。同时，2015海南卷单选题第4题有同类情况。目前，相关教育部门暂无回应。
@中二化学于老师 发博称，2018年全国高考卷Ⅰ理综单选题的第8题出题不严谨。
2018年全国高考卷Ⅰ理综单选题的第8题。
网友贴出的人教版化学选修课本相关内容。
网友贴出的苏教版化学选修课本相关内容。微博@北京晚报 图
来源：“北京晚报”官方微博
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