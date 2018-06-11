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全国高考卷Ⅰ理综单选被指出题不严谨:俩正确答案

全国高考卷Ⅰ理综单选被指出题不严谨:俩正确答案
2018年06月11日 16:49 澎湃新闻
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　　原标题：全国高考卷Ⅰ理综单选题被指出题不严谨：有两个正确答案

　　6月11日，@中二化学于老师 发博称，2018年全国高考卷Ⅰ理综单选题的第8题出题不严谨，就“绝大多数的酶是蛋白质”这一知识点来看，参考答案A及选项B均为正确答案。同时，2015海南卷单选题第4题有同类情况。目前，相关教育部门暂无回应。

　　@中二化学于老师 发博称，2018年全国高考卷Ⅰ理综单选题的第8题出题不严谨。

　　2018年全国高考卷Ⅰ理综单选题的第8题。

　　网友贴出的人教版化学选修课本相关内容。

　　网友贴出的苏教版化学选修课本相关内容。微博@北京晚报 图

　　来源：“北京晚报”官方微博

责任编辑：余鹏飞

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