安增奇任河北雄安新区公安局局长(图)

原标题：安增奇任雄安新区公安局局长

据河北日报消息，河北省人民政府发布了关于安增奇同志任职的通知。河北省人民政府2018年6月1日决定：任命安增奇同志为河北雄安新区公安局局长（副厅级，试用期一年）。 知道君（xjb-jingshier）从保定市公安局官网了解到，此前安增奇任保定市公安局党委副书记、常务副局长。

公开报道显示，2005年，安增奇时任保定市公安局党委委员、副局长兼刑侦支队长。公安部网站消息，当年保定严厉打击“两抢一盗”犯罪，成立了大要案指挥部。市公安局党委副书记、副局长王洛武任总指挥，市公安局党委委员、副局长兼刑侦支队长安增奇任副总指挥。 2006年，河北日报消息显示，安增奇时任保定市公安局党委委员、副局长兼刑侦支队长。 2011年，安增奇时任保定市公安局党委副书记，并且不再兼任刑侦支队长。保定市公安局网站消息，当年1月5日，保定市局党委副书记、副局长安增奇就保定市出租房屋管理和公益房源网建设应用情况进行专题调研。

2012年，安增奇时任保定市公安局党委副书记、常务副局长。保定公安局官网显示，当年7月安增奇带领市局机关各部门主要负责人、机关民警代表共计60余人，到保定广播电视台参加了《阳光直播室》栏目现场录制，同时通过市广播电台进行了在线直播。

图片来源：保定市公安局官网

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今年初雄安新区公安局公开招聘99名民警

今年2月，2018雄安新区公安局招聘民警公告发布。公告称，根据省委组织部关于雄安新区管理机构干部配备的总体安排，为吸纳充实优秀人才，高质量、高起点 组建河北雄安新区公安局，经厅党委研究决定，采取考试与考核相结合的方式，面向全省公安系统，通过公开选拔方式抽调部分优秀骨干民警。 抽调职位分为四个职务层次民警，共99名：新区公安局领导班子副职2名；内设机构负责人6名；内设机构副职12名；科级以下及专业技术民警79名。 抽调范围是除新区范围内的雄县、容城、安新三县公安局以外，河北全省各级公安机关在编在岗在职已登记公务员的人民警察。 其中，正处级报名人员年龄在53岁（含）以下；副处级和具有物证鉴定、技侦高级专业技术任职资格报名人员年龄在47岁（含）以下；正、副科级和具有技侦、法医中级专业技术任职资格的报名人员年龄在40岁（含）以下；科员级报名人员年龄在30岁（含）以下。 局领导班子副职职位报名人员应为现任正处级领导干部；内设部门负责人职位报名人员应为现任正处级领导干部或担任副处级领导职务满2年干部；内设机构部门副职职位报名人员应为现任副处级领导干部；正、副科级职位报名人员应分别为现任正、副科级领导干部；科员级职位报名人员应为现任科员级干部；专业技术职位报名 人员应为现具有相应专业技术任职资格干部。

责任编辑：余鹏飞