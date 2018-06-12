人民日报海外版：“登陆”台湾青年要看住优越感

原标题：跟“登陆族”说几句体己话（看台絮语）

文/陈晓星

台湾最新的职场调查显示，今年近四成台湾高校应届毕业生愿意离台工作，其中首选是大陆。调查机构分析认为，虽然大陆的薪资水平没有绝对优势，但因为没有语言和生活障碍，再加上大陆落实31条惠及台湾同胞措施，台湾青年对大陆产生期待。

期待生成勇气与希望，也易出现挫折和落差，这几乎是初入职场者必经的心路历程，到大陆工作也难闪过。在此，给台湾的“登陆族”最热烈的欢迎掌声，也附上几句心中所想。

要顺利融入大陆的生活，一是要尊重大陆与台湾的差异。虽然同文同种，但大陆与台湾有着不同的历史体验、不同的社会制度、不同的生活方式，有所差异在所难免。从文史观念的相左到南甜北咸的不同都会遇到，此时怀着尊重和接受之心面对，一定好过指责抱怨。同理，大陆对“登陆”的台湾年轻人也是一样，虽然“天然独”的标签是政治势力硬贴给他们的，但这一代的台湾年轻人的确念的是“台独”课纲。一位几年前勇敢选择到北京念书的高雄妹妹曾经非常委屈：“为什么我的同学骂我是‘台独’？”细聊之下，得知她的习惯用语是“你们中国……”，这个用语始于她从幼儿园开始的教育，她自己都不解其中的别有用心，是她的无心之言。

二是要“看住”自身的“优越感”。大陆这些年飞速发展，各领域成就有目共睹。然而，岛内一些政治势力和媒体多年扭曲渲染，导致台湾社会对大陆的观感长期在负面里打转，在这样的环境中成长，很容易面对大陆产生不自知的优越感，将不同于己处皆视为我高人低。以优越之心与人相处，即使没有恶意，也难获得友情和认同，更难深入了解所处环境。任何社会都有正负两面，既然选择在大陆工作，就应客观看待大陆，平等相待同事，道理不深，却是相看两不厌的真谛。

“登陆”有机会，但非捷径，虽然大陆各地都为台胞求学、求职、创业提供最大的方便，但职场与创业的艰辛还是要一一承担。再加上还要适应新的环境，“登陆族”要有充分的心理准备，有爱拼才会赢的意志力，有抓住大陆优势的灵活性，才能不负初衷。建议“登陆族”有机会多听听前辈的指点，比如如何发挥大陆政策、市场的优势，如何与大陆团队合作取长补短等，这一切都离不开一个开放的眼界和尊重的心态。

大陆的舞台够大，但“登陆族”想实现梦想，还需要一个大的心胸。在“登陆族”对大陆满怀期待之时，大陆也期待“登陆族”展示台湾年轻人的长才。

责任编辑：张义凌