中国是否会尽快促成解除对朝鲜制裁？外交部回应

文莱外交与贸易部第二部长艾瑞万·佩欣·约瑟夫将应邀于6月13日至14日对中国进行正式访问。

艾瑞万第二部长访华期间，王毅国务委员兼外交部长将同他会谈，就中文关系及双方共同关心的地区和国际问题交换意见。

当前中文关系发展势头良好。文莱苏丹哈桑纳尔去年9月成功对华进行国事访问，习近平主席同他就中文关系发展做出顶层设计。双方以共建“一带一路”为契机，各领域务实合作成效显著。今年是中文建立战略合作关系5周年，也是中国—东盟建立战略伙伴关系15周年。中方愿通过此访，同文方加强沟通，推动中文关系不断取得新发展。

问：据报道，今天，朝美领导人会晤就实现半岛和平签署了联合声明。中方对此有何评论？未来中方将为实现半岛和平发挥什么作用？

答：国际社会都高度关注朝美领导人在新加坡的会晤。今天中午，王毅国务委员兼外交部长已就此作出表态。王毅国务委员指出，朝美两国相互对立甚至敌对半个多世纪，两国的最高领导人能够坐在一起，进行平等对话，这本身就具有重大和积极的意义，就是在创造新的历史。中方对此表示欢迎和支持，因为这是中方一直期待和努力的目标。

中方希望朝美领导人排除干扰，建立互信，克服困难，就推进和实现半岛无核化、推进并建立半岛和平机制达成基本共识，迈出实质性步伐。我们希望有关方面都能为此做出努力，中方也将继续为此发挥建设性作用。

中方正在密切关注形势发展。等到情况进一步明朗时，中方会在第一时间正式作出回应。

问：第一，金正恩委员长返朝途中是否将经停北京？第二，王毅国务委员兼外长今天表示，没有人能质疑中方在半岛问题上发挥的独特和重要作用。我们知道中方长期在半岛问题上发挥着作用，金正恩委员长近期先后到访北京和大连。你能否介绍中方是如何通过举行这两次会晤在半岛问题上发挥独特和重要作用的？

答：近期，金正恩委员长两次到中国访问，同习近平主席进行会晤。关于双方会晤的情况，中方发布的消息稿非常详细，大家应该都还记得。

在半岛问题上，中方始终坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决有关问题。中方提出了“双暂停”倡议和“双轨并进”思路。事实证明，中方提出的“双暂停”倡议得到了实现，目前形势的发展也正在沿着“双轨并进”思路的方向迈进。

朝美领导人实现会晤，这正是中方长期期待和努力的方向。我们一直呼吁，朝美双方作为半岛问题主要当事方，应开展直接对话、建立互信，通过政治外交等和平手段解决问题。中方有关思路和倡议以及与各方开展密集接触所做的工作，应该说为半岛局势发展到今天起到了积极和建设性作用。

追问：金正恩委员长是否经停北京？他经停是为了加油？和中方会谈？还是其他目的？

答：我昨天已经回答了类似问题。我今天的回答是，应朝方要求，中国民航将继续为朝鲜代表团提供有关服务。

问：中方此前说过，对朝制裁不是目的。现在随着形势的缓和及发生的变化，中方是否会尽快促成解除对朝鲜的制裁？有报道称，已有迹象表明中国正在放松相关制裁。你对此有何回应？

答：首先，开宗明义，我要再次重申，中方一向认真、严格执行安理会通过的各项涉朝决议，忠实履行我们应尽的国际义务，这一点非常明确。

第二，关于你提到解除对朝制裁的问题，安理会通过的有关决议规定，须根据朝鲜遵守、履行决议的情况，视需调整制裁措施，包括暂停或解除有关制裁措施。中方一贯认为，制裁本身不是目的，安理会的行动应支持、配合当前外交对话和半岛无核化努力，推动半岛政治解决进程。

问：外交部今天上午发布了玻利维亚总统莫拉莱斯即将访华的消息。你能否介绍莫拉莱斯总统此次访华行程和活动安排？中方对中玻关系发展有何期待？

答：今天上午，中方发布了玻利维亚总统莫拉莱斯即将访华的消息。这是莫拉莱斯总统第四次访华，也是他第二次对华进行国事访问。此访期间，习近平主席将为莫拉莱斯总统举行欢迎仪式和欢迎宴会，两国元首将举行会谈并共同出席合作文件签字仪式。李克强总理、栗战书委员长将分别会见莫拉莱斯总统。

近年来，中玻关系取得长足发展。双方政治互信日益加深，经贸合作稳步推进，文化、教育、体育、科技等领域的交流与合作富有成效，在国际事务中保持密切协作，已成为平等相待、团结互助的南南合作典范。相信莫拉莱斯总统此访将取得丰硕成果，掀开中玻关系发展的新篇章。

问：第一，据报道，中国国际航空公司的两架飞机正飞往新加坡，其中一架是金正恩委员长赴新加坡时乘坐的飞机。中方是否邀请金正恩委员长在返朝时访问中国并与习近平主席见面？第二，中方计划通过什么渠道了解朝美领导人会晤情况？

答：关于飞机的事情，我刚才已经回答过了。我可以再重复一遍，应朝方要求，中国民航将继续为朝鲜代表团提供有关服务。至于其他细节，请你密切关注形势发展，到时候一切都会明了。

关于第二个问题，作为半岛事务的重要一方，中方始终与有关各方保持着密切的沟通与协调。

追问：目前，中方是否邀请了金正恩委员长访问中国？

答：你经常来我们记者会，应该知道，如果有重要的高层交往，一般来说，我们都会及时发布消息。

问：上周，美国国务卿蓬佩奥曾表示，将在本周美朝领导人会晤后访问中国。中方能否证实？

答：大家应该注意到了，美国国务院已就此发了消息。

中方欢迎美国国务卿蓬佩奥6月14日访华，双方正就此访有关事宜保持沟通。如有进一步消息，我们会及时发布。

问：第一，蓬佩奥国务卿访华时将与中方哪位官员会面？第二，昨天，香港“本土民主前线”发言人梁天琦因暴动罪被判入狱6年，前港督彭定康称有关法律违反国际人权并被滥用。英国国会议员也称，香港特区政府利用这条法律恐吓“民主运动”并削弱了香港言论自由。中方对此有何回应？

答：关于第一个问题，我刚才说过了，中方欢迎美国国务卿蓬佩奥6月14日访华。至于你关心的具体问题，双方正就蓬佩奥访华期间的具体安排保持着密切沟通。如有进一步消息，我们会及时发布，请你关注。

关于第二个问题，香港是中国的特别行政区，香港事务完全是中国内政。我们坚决反对任何外部势力干预香港事务和特区的司法。至于你关心的这个人的具体案件，请你向有关部门询问。这不是外交问题。

问：据报道，朝美领导人在今天的会晤中同意共同致力于实现半岛的长治久安，中方希望美方为朝鲜提供什么样的安全保障？中方是否认为美方应暂停或取消与韩国的联合军演？是否希望美方减少驻韩美军的数量？

答：中方始终坚定致力于实现半岛无核化，同时认为在推进半岛无核化的进程中，有必要重视并解决朝鲜方面合理安全关切。当前半岛问题政治解决进程正沿着中方提出的“双轨并进”思路方向迈进。随着无核化进程取得积极进展，有关方面也应在建立半岛和平机制、解决朝方合理安全关切方面采取积极措施。中方愿继续为此发挥建设性作用。

我刚才也说了，中方正在密切跟踪形势发展，等到情况进一步明朗之后，会在第一时间正式作出回应。

问：据报道，6月12日，“美在台协会”台北办事处举行新址落成仪式。美国务院负责教育文化事务的助卿罗伊斯等出席。中方对此有何评论？

答：我们对有关报道表示严重关切，并已向美方提出严正交涉。

必须指出，美方以任何借口派官员赴台活动，都严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，干涉中国内政，给中美关系造成消极影响。

我们敦促美方恪守在台湾问题上向中方所作承诺，纠正错误做法，以免损害中美关系和台海和平稳定。

问：王毅国务委员兼外长和你都提到了建立半岛和平机制。国际社会目前关注的一点是把《停战协定》转换为和平协定。中方认为签署和平协定的适当时机是什么时候？

答：我刚才已经说过了，当前半岛问题政治解决进程正沿着中方提出的“双轨并进”思路方向迈进。随着无核化进程取得积极进展，有关方面也应在建立半岛和平机制、解决朝方合理安全关切方面采取积极措施。

作为半岛事务重要当事方和《停战协定》缔约方，中方将有责任、也有义务在实现半岛停和机制转换进程中发挥应有作用。我们将继续积极参与半岛和平进程，为实现半岛无核化、建立半岛和平机制、维护半岛和平稳定作出应有贡献。

问：中方希望继续在半岛和平进程中发挥建设性作用，能否作个具体介绍？比如中方是否将参与到半岛和平协定谈判进程？是否会加入无核化核查？是否会为朝提供安全保障？

答：我刚才已经提到了，我可以再重复一下。作为半岛事务重要当事方和《停战协定》缔约方，中方将有责任、也有义务在实现半岛停和机制转换进程中发挥应有作用。我们将继续积极参与半岛和平进程，为实现半岛无核化、建立半岛和平机制、维护半岛和平稳定作出应有贡献。

至于你问到的细节，相信随着形势发展，情况会逐渐明朗。

责任编辑：张建利