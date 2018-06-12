“打虎女将”升副部两年后重回财政部(图)

原标题：升副部两年后，她重回财政部

日前据财政部官方网站“部领导”栏目更新显示，邹加怡任财政部副部长、党组成员。

在现任财政部6名副部长中，邹加怡排名第五。她的工作分工为协助财政部部长刘昆分管人事教育司，分管关税司、国际经济关系司、国际财金合作司、机关党委、财政部巡视工作领导小组办公室、中国清洁发展机制基金管理中心（政府和社会资本合作中心）、国际财经中心，以及二十国集团峰会财金渠道筹备机制有关工作。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，邹加怡既是财政部的“老人”，又一名“打虎女将”，原任中央纪委常委、监察部副部长。据公开资料，邹加怡生于1963年6月，江苏无锡人，1981年毕业于北大附中，后在国际关系学院、中国社会科学院研究生院世界经济与政治系国际经济关系专业，获得学士、硕士学位。在国际关系学院求学期间，邹加怡还在校刊当过记者，对隔壁北京大学的食堂机制进行了“深度调查”，最终和伙食科直接对话，说服本校开辟了第三食堂，并使教工食堂对学生开放。1988年参加工作后，邹加怡进入财政系统，在财政部工作了20多年。1994年起，她开始在财政部负责经济外交事宜，先后任财政部世界银行司综合处副处长，驻世界银行中国执行董事办公室顾问，财政部国际司副司长、驻世界银行中国执行董事，财政部对外财经交流办公室主任等职。2012年，邹加怡先后任财政部国际司司长、国际经济关系司司长，2015年7月出任财政部部长助理、党组成员。“政事儿News”注意到，晋升部长助理仅5个月后，邹加怡仕途转型，调任中纪委，成为一名“纪检新兵”。2015年12月，她履新中纪委驻中央外办纪检组组长，晋升省部级。2017年3月，邹加怡出任监察部副部长，成为近年来继黄晓薇之后，监察部的第二位女性副部长。当年10月，她当选为中纪委常委。今年3月，她卸任监察部副部长，任中纪委常委、国家监察委委员，至此次履新。“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，邹加怡转型“打虎女将”这两年，正逢中央反腐败协调小组部署的“天网”行动，开展之际。就在半个多月前，5月23日，邹加怡作为中国代表团成员，参加了在联合国召开的纪念《联合国反腐败公约》通过15周年大会。

她在联大高级别辩论上发言时说，中国呼吁各国进一步发挥政治引领作用，旗帜鲜明地打击跨国腐败犯罪，展现惩治腐败的坚定态度，坚决拒绝成为腐败分子及腐败资产的“避罪天堂”。

同时，她给部分国家“敲警钟”：“我们注意到，一些腐败分子滥用各国间政治体制、司法制度差异逃避法律责任。”

“中国主张在尊重主权、尊重差异的原则下，各国应进一步完善国内反腐败法律制度和协调机制，出入境、移民、反洗钱等制度设计应充分考虑反腐败现实需要，避免给腐败分子留下任何空间和漏洞。”邹加怡说。邹加怡简历邹加怡，女，汉族，1963年6月生，江苏无锡人，1984年2月加入中国共产党，1988年9月参加工作，中国社会科学院研究生院世界经济与政治系国际经济关系专业毕业，获经济学硕士学位。1994年至1996年任财政部世界银行司综合处副处长1996年至1998年任驻世界银行中国执行董事办公室顾问1998年至2000年任驻世界银行中国副执行董事、财政部国际司国际金融组织一处处长2000年至2009年分别任财政部国际司副司长、驻世界银行中国执行董事2009年至2012年任财政部对外财经交流办公室主任2012年至2014年任财政部国际司司长2014年至2015年任财政部国际经济关系司司长2015年7月至2015年12月任财政部部长助理、党组成员2015年12月至2017年4月任中央纪委驻中央外办纪检组组长2017年4月至2017年10月任监察部副部长2017年10月至2018年3月任中央纪委常委、监察部副部长2018年3月至2018年6月任中央纪委常委、国家监察委员会委员2018年6月任财政部副部长、党组成员。中共第十九届中央纪委委员。

责任编辑：余鹏飞