运20霸气空投训练 “胖妞”上演“天女散花”(图)

[运20霸气空投！“胖妞”上演“天女散花”]近日，中国自主研制的运20大型运输机与空降兵部队联合开展空降空投训练，这是中国空军战略投送能力、远程空降作战能力建设的又一次跃升。

运20是航空工业自主研制的一种大型多用途运输机，可在复杂气象条件下执行各种物资和人员的长距离航空运输任务。运20飞机2016年7月列装空军部队后，2017年7月参加庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵。着眼履行新时代使命任务，运20飞机实战实训全面展开，转战高原机场远程投送、空降空投训练扎实推进。

此次主要以小件空投、真人试跳、装备单连投等科目进行训练，验证了国产大型运输机伞降能力，为提升部队大规模作战能力提供保障。

机场、空投场，帅气的“迷彩”，稳重的“深蓝”，醒目的“天蓝”，在各自岗位忙碌……

中国空军新闻发言人申进科大校表示，空军是战略性军种，空军的战略能力要与不断拓展的国家利益相适应，在更加广阔的空间遂行多样化军事任务。国家利益拓展到哪里，空军战略能力就延伸到哪里，为国家发展提供可靠的空天安全保障。（航空工业）

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