俄媒关注中白互免签证：中国在白俄罗斯分量日增

原标题：俄媒关注中白互免签证：中国在白俄罗斯“分量”日增

资料图：这是2017年4月17日在白俄罗斯首都明斯克郊区拍摄的中白工业园。 新华社记者刘卫兵摄

参考消息网6月13日报道 “今日俄罗斯”电视台网站6月12日刊登题为《电动汽车、免签和贷款：中国在白俄罗斯的“分量”如何增长》的报道称，白俄罗斯将设中国电动汽车的大型组装厂。双方于上海合作组织峰会前夕签署了相关协议。去年，该国启动了更大规模的中国传统轿车生产。此外，峰会期间，明斯克和北京还订立了互免签证制度的政府间协议。白俄罗斯是如何成为中国汽车工业的大型“组装车间”的？中国为何大量投资该国？

报道称，上合组织峰会前夕，白俄罗斯与英国合资企业Unison和中国众泰汽车签署了在白俄罗斯组织生产中国电动汽车的重大协议。在白俄罗斯生产中国汽车是北京对该国表现出兴趣的一个鲜明例子，但这并非双方最大规模的合作。

白俄罗斯经济部长济诺夫斯基5月24日对记者透露，白方打算2020年前与中国共同落实机械制造、电子、光学、微生物和制药业以及医疗设备生产领域的160个项目。

在上合峰会期间，白俄罗斯与中国6月10日在青岛签署了对普通护照持有者互免签证的政府间协议。

报道称，卢卡申科还从中国拿到了提供新贷款的协议，包括中国进出口银行在“2016-2032年全循环高科技农工综合体”农业投资项目下为期15年的25亿元人民币的优惠贷款。白方与该行在2月敲定了类似的17.5亿元人民币的农业优惠贷款。

报道称，卢卡申科在中国之行前签署命令，委托财政部就与中诚信国际信用评级有限责任公司的协议草案举行谈判。其任务是使白俄罗斯在中国获得的信用评级允许政府和企业在该国信贷市场直接融资。

此外，明斯克官方计划在华发行3亿至5亿美元3至5年期主权熊猫债券。十年来，中国向白俄罗斯发放的贷款总额约为150亿美元。

白俄罗斯政治学家斯韦特兰娜·格列丘林娜认为：“中国无论如何都会大笔投资白俄罗斯，因为它是‘一带一路’——中国至欧盟庞大的陆地运输走廊项目——上的关键国家。货物可以途经不同国家，但白俄罗斯处于这条线路末端的咽喉位置，在与欧盟的直接交界处有着发达的运输和海关基础设施。”

专家表示，中国在白俄罗斯的主要利益为位于明斯克郊区的“巨石”工业园，中企已向其投资逾10亿美元，预计总投资额应达55亿美元。这个经济特区正在建设工厂和住宅，但主要设施为大型物流中心，它实际上是有专用线路的仓库。

格列丘林娜指出：“各方在这里都有自己的利益。明斯克可以得到中国投资和廉价贷款。北京能够加强自身在欧洲的影响力，并获得商品进入世界第二大市场欧盟的转运站。俄罗斯则将从经其广袤领土的过境运输中取得不菲的收入。”

责任编辑：霍宇昂