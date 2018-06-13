美国国务卿蓬佩奥将于6月14日访华

原标题：（外事）美国国务卿蓬佩奥将访华
新华社北京6月13日电外交部发言人耿爽13日宣布：应国务委员兼外交部长王毅邀请，美国国务卿迈克·蓬佩奥将于6月14日访华。届时，中美双方将就两国关系发展及共同关心的重要国际和地区问题交换意见。（完）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 从平壤飞新加坡的中国专机 里面是这样
- 【 军事 】 中国为何重返后卡扎菲时代的利比亚
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 赌王何鸿燊正式退休 二房之女接任主席
- 【 科技 】 A站受黑客攻击：近千万条用户数据外泄
- 【 教育 】 中国846业进入全球“第一方阵”（附名...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有