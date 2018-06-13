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美国国务卿蓬佩奥将于6月14日访华

美国国务卿蓬佩奥将于6月14日访华
2018年06月13日 10:27 新华社
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　　原标题：（外事）美国国务卿蓬佩奥将访华

　　新华社北京6月13日电外交部发言人耿爽13日宣布：应国务委员兼外交部长王毅邀请，美国国务卿迈克·蓬佩奥将于6月14日访华。届时，中美双方将就两国关系发展及共同关心的重要国际和地区问题交换意见。（完）

责任编辑：张玉

蓬佩奥访华耿爽
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