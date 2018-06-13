台湾水果滞销烂在地里 国台办：扬汤止沸不如去薪

原标题：台湾水果销路不畅烂在地里 国台办：扬汤止沸不如去薪

[环球网综合报道]国台办13日举行例行新闻发布会，环球网记者提问，近来台湾水果丰收且销路不畅，导致价格暴跌，尤其是香蕉过剩，不少蕉农眼睁睁地看着自己的劳动成果烂在地里，而台军据称每一餐都在吃香蕉。对此岛内有舆论认为改善两岸关系才是根本之道，请问发言人对这种现象如何评论？谢谢。

对此，国台办新闻发言人马晓光表示，大家都知道，在2008年到2016年期间，两岸双方在反对“台独”、坚持“九二共识”的基础上，共同致力于两岸关系和平发展，包括对台农产品的采购、合作畅旺，两岸民众特别是台湾民众得到了实惠。但是民进党执政以后，拒不承认“九二共识”，纵容支持“去中国化”的“渐进台独”活动，限制两岸交流，而且拼命削弱两岸同胞之间好不容易建立起来的各种联系，使得两岸关系和平发展方方面面的成果受到损害，必然伤害台湾同胞的利益。扬汤止沸不如去薪。如果民进党当局在承认“九二共识”这个原则问题上有明确的态度，两岸交流中的许多问题就会迎刃而解。两岸关系好，台湾同胞才会好，这是一个简单而朴实的道理。

有记者追问，延续关于农产品的问题。我们发现近日有民进党的“铁票仓”之称的南台湾地区，有民进党原来的支持者挂出写着“民进党不倒 台湾不会好”的横幅，以示台湾民众对台当局目前两岸政策的不满，请问发言人对此有何评价？谢谢。

对此，马晓光表示，我刚才讲过，两岸关系好，台湾同胞才会好，才能获得更多的利益。我想，他们的利益福祉受到损害，表达内心的愤怒，这是完全可以理解的。

责任编辑：张玉