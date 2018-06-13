蔡英文力挺这个人 只为遏止国民党候选人大热势头

吴音宁（左）与蔡英文（右）。

海外网6月13日电 台湾高雄市历来是民进党铁票仓，近来却出现倒戈国民党的趋势，新任市长候选人里国民党韩国瑜大有超越民进党陈其迈之势头。台湾地区领导人蔡英文为了遏制这种势头，不惜危及民进党形象，一路为丑闻不断的台北农产运销公司经理吴音宁保驾护航。

据“中时电子报”报道，政界分析人士富权指出，蔡英文此举实则围魏救赵，力挺吴音宁是为了帮助民进党人陈其迈参与高雄市长选举，挽救台湾南部绿营支持率下降颓势。

报道称，前任台北农产运销公司经理韩国瑜自提名高雄市长候选人以来势头一直大好。因其个人特质符合南部人审美，加上努力树立形象，在高雄人气渐旺。韩国瑜不仅扭转了高雄“偏绿”倾向，还争取到部分绿营支持者，包括具有深绿背景的三大教会。早前高雄市三凤宫举办浴佛节活动，就邀请了韩国瑜。这是国民党人士十几年来第一次受邀参加该活动。最新民调也显示，韩国瑜支持率仅落后陈其迈6%。原本预估可以顺利当选下任高雄市长的陈其迈，受到韩国瑜不小挑战。

陈其迈（左）与韩国瑜（右）。（图：“中时电子报”）

大热候选人韩国瑜还有一个身份，即前任台北农产运销公司经理。现任经理吴音宁自上任来接连被曝出售残破蔬菜、吃鱼翅宴、挪用公款送洋酒等丑闻，一度被网友称作只拿高薪的无能“高级实习生”。

富权认为，吴音宁恶评不断，其无能会凸显韩国瑜的能力。只要吴音宁的负面评价不消减，韩国瑜的正面形象就能在高雄进一步发酵。这并不利于民进党候选人陈其迈的选情，因而蔡英文必须出手洗刷吴音宁骂名，以此稳定南部票仓的局势。

国民党高雄市党部行政救济服务处。（图：中评社）

除了高雄市长候选人本身竞争不利，蔡当局其他方面的动作也使得民进党在高雄这类铁票仓的信任度下降。

据中评社报道，蔡英文当局推行的公教人员年金改革办法将于7月1日开始实施。这项改革影响着数十万退休公教警消人员的权益，自立案讨论始便争议不断。国民党高雄市党部自6月12日起设置行政救济服务处，以帮助相关人员提起诉讼。

国民党高雄市议会议长许崑源直言“民进党利用多数暴力践踏公教人员的尊严”，并呼吁大家在年底对民进党投不信任投票。（综编/海外网 胡俊焘）

责任编辑：桂强