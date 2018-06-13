朝鲜官员经停北京通报朝美会晤情况？ 外交部回应

原标题：朝鲜官员经停北京通报情况？外交部：尚无信息提供
[环球时报-环球网报道 记者 张鑫]朝美两国最高领导人于12日在新加坡进行了历史性会晤，双方签署了联合声明，就朝美关系、朝鲜半岛和平机制及半岛无核化等问题作出承诺。会谈结束后，朝鲜方面将如何向中国通报会谈情况、以及朝方租借的两架中国专机的行程备受瞩目。据悉，12日晚，两架国航专机中的一架从新加坡直飞北京，另一架从新加坡飞赴平壤，13日上午，两架专机均已返回北京。韩联社称，朝鲜高官是否搭乘中国专机抵京不得而知，鉴于美国国务卿蓬佩奥将于14日访华，朝方高官有可能乘坐中国专机抵京并向中方介绍“金特会”结果。
在13日进行的外交部例行记者会上，有记者问及朝方是否向中方通报情况，发言人耿爽表示，“围绕半岛问题，中方同包括朝鲜方面、美国方面在内的有关各方一直保持着密切的沟通。”
耿爽强调：“当前半岛局势出现了积极的势头，中方愿与有关各方一道抓住当前的契机，进一步加强沟通，共同推动半岛无核化进程和政治解决进程。”
记者追问是否有朝鲜官员在回平壤的途中经停北京通报会晤情况，耿爽表示目前没有可提供的信息。
根据飞机航班信息查询网站Flightradar24的消息，中国国航CA63号航班于12日晚11时40分从新加坡樟宜机场起飞，13日上午5时29分飞抵北京首都国际机场。该机原定目的地为平壤，在临近北京时航班目的地信息从网站上消失，稍后在首都机场着陆。有分析认为，朝方将租借的两架专机中的一架交还中方，另外一架专机和金正恩专机“苍鹰一号”搭载金正恩和其随行人员飞赴平壤。
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