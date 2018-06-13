柯文哲连任台北市长有危险 原因是得罪这个人？

原标题：柯文哲连任台北市长有危险 原因是由于得罪了她？

柯文哲连任有危险因为得罪她？（图片来源：《中国时报》资料照）

[环球网综合报道]台湾年底的“九合一”选举逼近，台北市长的选情备受瞩目。先前媒体公布民调显示，台北市长柯文哲连任支持度未过半，连任出现危机。对此，有网友分析，柯文哲从原被认为可以轻松连任，到如今岌岌可危，一切原因为得罪“总统府秘书长”陈菊，而陈菊动用资源，“就是要让柯P死”

据台湾“中时电子报”6月13日报道，去年柯文哲在一场会议上批评，陈菊任内高雄市2600亿元（新台币，下同）的举债额度，就用2400亿元，未来不管谁接都很难做，而自己却是在任内还债。柯文哲一番言论，让高雄市政府很“不是滋味”，时任高雄市长陈菊批柯“没有高度”，柯一派轻松回应，说自己有172公分，“怎么会没有高度”。

《远见杂志》5月公布的民调显示，5位现任首长支持度不到五成，其中台北市长柯文哲支持连任度为48%，名列“危险名单”中。而PTT论坛上有一名J姓网友分析，认为一切远因源自于柯“得罪陈菊”。网友表示，柯文哲冷不防地酸陈菊一把，结果陈菊动怒，杀进“总统府”，动用政治人脉资源，就是“要给柯P死”，还将替民进党台北市长参选人姚文智造势。网友直言，“这已经不是姚文智VS柯P的战争了，而是陈菊VS柯P。”

J网友表示，如果当初柯文哲能够嘴巴“忍一下”，不要损陈菊，现在民进党和“新潮流系”可能“相忍一下”，帮忙出钱出力替柯拼连任。网友也说，柯要嘴绿也不是不可，但也要考虑到自己身边是否有资源可以做后盾，“结果现在连自己有什么后盾都快找不到了”

责任编辑：桂强