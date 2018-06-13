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杭海城际铁路长安段施工中箱梁支架坍塌 致1死2伤

杭海城际铁路长安段施工中箱梁支架坍塌 致1死2伤
2018年06月13日 16:56 澎湃新闻
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　　原标题：杭海城际铁路长安段施工中箱梁支架坍塌，致1死2伤

　　“大潮网”微信公号6月13日消息，6月13日上午，杭海城际铁路长安镇仰山路长安路口处施工过程中，箱梁支架坍塌致使3人受伤，急送海宁市中心医院急救。一人经市中心医院抢救无效死亡，另二人体表外伤无生命危险。事故原因正在调查。

　　海宁市委、市政府高度重视，市委书记朱建军等领导立即作出指示，要求公安、安监、交投、卫计、城际铁路指挥部等部门、属地长安镇（高新区）全力救治伤员和做好善后处置工作。同时，要求施工沿线各工段进一步重视安全生产，督促整改安全生产漏洞，杜绝安全隐患。

　　来源：“大潮网”微信公号

责任编辑：余鹏飞

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