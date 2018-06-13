原标题：杭海城际铁路长安段施工中箱梁支架坍塌，致1死2伤
“大潮网”微信公号6月13日消息，6月13日上午，杭海城际铁路长安镇仰山路长安路口处施工过程中，箱梁支架坍塌致使3人受伤，急送海宁市中心医院急救。一人经市中心医院抢救无效死亡，另二人体表外伤无生命危险。事故原因正在调查。
海宁市委、市政府高度重视，市委书记朱建军等领导立即作出指示，要求公安、安监、交投、卫计、城际铁路指挥部等部门、属地长安镇（高新区）全力救治伤员和做好善后处置工作。同时，要求施工沿线各工段进一步重视安全生产，督促整改安全生产漏洞，杜绝安全隐患。
来源：“大潮网”微信公号
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 从平壤飞新加坡的中国专机 里面是这样
- 【 军事 】 出鞘：中俄大飞机能否拳打空客脚踢波...
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 赌王何鸿燊正式退休 二房之女接任主席
- 【 科技 】 A站受黑客攻击：近千万条用户数据外泄
- 【 教育 】 中国846业进入全球“第一方阵”（附名...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有