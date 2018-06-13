又一大国重器首航成功 海上巨无霸名字都透着帅气

原标题：又一大国重器首次试航成功！这个“海上巨无霸”连名字都透着帅气

记者12日从中交天津航道局获悉，经过为期近4天的海上航行，首艘由我国自主设计建造的亚洲最大自航绞吸挖泥船——“天鲲号”成功完成首次试航。这标志着“天鲲号”向着成为一艘真正的疏浚利器迈出了关键一步。

乘风破浪航行性能得检验

“整个试航过程有惊无险，‘天鲲号’的动力系统和推进系统等设备成功经受了海洋环境的考验。”随着12日中午“天鲲号”缓缓停靠在位于江苏启东的船厂码头，天航局副总工程师、“天鲲号”监造组组长王健如释重负。

一艘绞吸船的建造通常有五大节点：开工、下水、码头系泊试验、海试、交付。据“天鲲号”船长张燚介绍，从2015年12月开工至今，全船建造过程历时2年半，去年11月就已正式下水。随着这次首次海航的成功，“天鲲号”终于从图纸变成现实中的疏浚重器。

这是“天鲲号”上的主控制室外景（6月7日摄）。

其实，在下水后的7个月里，“天鲲号”监造组并不轻松。王健透露，这期间遇到大小问题上百个，通常是小问题当天就解决，有些需分析研判的大问题往往要几个月才能拿出解决方案。

此次试航经由长江口北角开往浙江花鸟山海域进行。包括船员、设备厂家等在内120多名工作人员随船出海，一路检测设备运转。从实际运行状况看，海试全面检测并验证了船舶动力系统的可靠性和稳定性。航速测定、停船试验、回转试验、抛锚试验等都经过了实操考验。除了航行时需要进行全回转、溺水救生等一系列紧急动作外，还对雷达、电罗经、磁罗经等助航辅助设备进行了调试校正。

这是“天鲲号”船头安装的钢桩（6月7日摄）。

试航正式结束后，“天鲲号”重返船厂码头，接下来将根据试验“体检报告”进行整改，并继续疏浚设备的调试，8月份有望正式交付投资方天航局。

技术累积形成创新“组合拳”

“天鲲号”在船厂码头停泊期间，记者登船探访发现，其与众不同不仅在于作为“海上巨无霸”的体量，更在于它是迄今为止我国疏浚业一系列科技创新成果的集大成者。

“天鲲号”在海上航行试验中（6月12日摄）。

“天鲲号”全船长140米，宽27.8米，最大挖深35米，总装机功率25843千瓦，设计每小时挖泥6000立方米，绞刀额定功率6600千瓦。它的姊妹船“天鲸号”每小时挖掘的海底混合物，可填满一个标准足球场大、半米深的坑。

“天鲲号”疏浚能力进一步提升，风化岩、岩石、淤泥、黏土等不同土质均不在话下，最大排距达15公里，称它削岩如泥毫不夸张。天航局技术中心常务副主任丁树友说。

“天鲲号”在海上航行（6月11日摄）。

在“天鲲号”的操控室前后两侧分别设置了航行台和疏浚台。张燚表示，作为“天鲲号”的“大脑”，这套设备是国内最先进的绞吸挖泥船智能集成控制系统，可实时显示疏浚三维土质、推算潮位、管理能效、智能自动挖泥。

在船体上层居住区域和主船体甲板之间，有多个气囊进行隔离。这是“天鲲号”首创的气动减震装置。148只柔性气囊挖泥时充满气体，有效缓冲船体工作状态下的震动。

“天鲲号”停泊在江苏启东的船厂码头（6月7日）。

为适应恶劣海况，“天鲲号”做了诸多改进。船的桥架重量高达1600吨，可满足挖掘高强度岩石的需要。桥架配置了世界最大的波浪补偿系统，能确保船舶在大风浪工况下的施工安全。船上配备的三缆定位系统，可适应4米高的波浪。

“‘天鲲号’的创新突破是全方位的。”丁树友认为，得益于强大的挖掘和吹填能力，“天鲲号”超越了现役亚洲第一的“天鲸号”。

在江苏启东的船厂码头，“天鲲号”试航前吊装物资（6月7日摄）。

自主突破打造疏浚利器

重型挖泥船属于高技术含量、资金密集型国家重要基础装备。过去，全世界只有少数几个国家掌握自主设计建造的核心技术。

在天航局投资建造的“天鲸号”诞生前，我国重型挖泥船进口比例高达八九成。“我们一直都是疏浚大国，但不是疏浚强国。”丁树友说，1966年从荷兰引进自航耙吸船“津航浚120”轮时，天航局曾花费了高价。

“天鲲号”集控室工作人员在调试设备（6月7日摄）。

中交疏浚（集团）股份有限公司董事长周静波表示，我国只有实现重型挖泥船的自主设计建造，才能不受制于人，实现河道疏浚、航道开挖、海疆建设的独立自主。

“天鲲号”停泊在江苏启东的船厂码头（6月7日）。

“天鲸号”迈出了中国大型疏浚装备国产化第一步。“天鲲号”在此基础上自主创新上又向前迈进了一大步，它是首艘国内设计建造、拥有完全自主知识产权的重型自航绞吸挖泥船。

“‘天鲲号’标志着我国已经能够自主设计建造新一代的重型自航绞吸挖泥船，实现了该船型关键技术的突破。”中国船舶工业集团第708研究所副总工程师费龙认为。

责任编辑：余鹏飞