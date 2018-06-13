爹是省委书记的特殊厅官落马 被商人实名举报贪腐

原标题：特殊厅官落马

据陕西省纪委监委12日晚间消息：陕西省卫生计生委党组书记胡志强涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，胡志强曾主政榆林市9年时间，先后担任榆林市长、市委书记，系山西省委原书记胡富国之子。去年4月，由榆林市委书记、市人大常委会主任调任陕西省卫生计生委党组书记。

调离榆林市后，去年7月，陕西商人赵发琦在网上发文，实名举报“胡志强巨额受贿，大搞封建迷信，借佛敛财，买官卖官”。

胡志强出生于1963年10月，是山西长治人。1988年9月，他从北京财贸学院工商行政管理系工商行政管理专业毕业后，就进入国家工商管理局企业司企业处、外资处工作。

1993年3月，他调任华晋焦煤公司办公室任副主任、总经理助理，期间还挂职任山东省牟平县副县长。1996年4月，胡志强出任神华集团公司实业开发部副经理兼项目处处长，两年后升任实业开发部经理。

2001年11月，37岁的胡志强正式走上仕途，先后挂任咸阳市委常委、副市长，市委副书记。挂职4年后，2005年11月，他则调任陕西省政府副秘书长、办公厅党组成员。

2008年2月，胡志强职务再次变动，“空降”能源大市榆林，任代市长、市长，2011年开始任市委书记。

据榆林市官网显示，榆林资源优势突出，特别是煤、气、油、盐资源富集一地，组合配置好，国内外罕见。煤炭预测储量2800亿吨，其中神府煤田是世界七大煤田之一。

去年4月，胡志强不再担任榆林市委书记，调任陕西省卫生计生委任职。

在4月19日的全市领导干部大会上，胡志强被为“顾全大局，敢于担当，团结同志，推动工作力度大，在干部群众中有较好的口碑。”

胡志强表示，坚决拥护省委的决定、完全服从组织安排。他说，在榆林工作的9年多时间，与全市干部群众并肩奋战，接力探索富民兴榆之路、共同应对各种风险考验、一起分享付出的收获喜悦，是他人生中最充实、最难忘、最珍惜的一段岁月。

他表示，永远感恩组织的培养，永远铭记榆林人民的恩情，永远感谢榆林的干部，永远难忘榆林这片热土。看到今天生机勃发、蒸蒸日上的榆林大地，深感不负岁月、不虚此行，有一种由衷的喜悦和兴奋；想到即将离开为之倾注情感、播撒汗水的榆林大地，离开至亲至爱、难舍难忘的老区人民，离开曾经朝夕相处、同甘共苦的同志们，内心充满感激、充满眷恋。

但三个月后，去年7月27日，榆林商人赵发琦发出了实名举报信。

他在《实名举报原榆林市委书记胡志强巨额受贿，大搞封建迷信，借佛敛财，买官卖官》中称，胡志强在榆林任职期间，对其治下的各区县的书记、县长等职位实行明码标价，大肆卖官鬻爵，各级官员欲上位任榆林“北六县”的书记、县长，需向胡志强行贿三千万至五千万，而要当榆林“南六县”的书记、县长，则需行贿两千万至三千万，这在榆林官场已成为公开的秘密。

此外，举报信还称，胡志强老家在山西省长治县的下霍村，2008年，胡志强任榆林市市长后，开始结交各路“风水大师”，有“大师”认为胡志强天赋异禀、天生贵人，未来一定“子比父贵”，胡本人还将更进一步，故胡志强未来将不可限量。

“胡志强听后，深信不疑，按照大师的建议，从2009年开始，在老家全面营建庙宇，并重修祖坟和祖居”，“寺庙耗资数亿，而款项大部分不是来自山西，而是来自胡志强治下的榆林。”举报信称。

赵发琦在举报信还列举了榆林市一些为修建安乐寺捐款的商人名字，其中包括榆林能源集团有限公司原董事长、党委书记王荣泽。

王荣泽在2013年10月已被开除党籍。陕西省纪委通报称，王荣泽在履行榆林市榆神煤炭有限责任公司总经理职责，担任榆林市榆神煤炭有限责任公司董事长、党委书记期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受巨额贿赂。

赵发琦在举报信中称，王荣泽被陕西省纪委审查之后，交代了行贿受贿线索，其中，王荣泽为了让胡志强营救自己交代了其中一次向胡志强行贿200万元人民币，王荣泽供述行贿款放在胡志强的专车上。胡志强得知后，迅速上下活动。

赵发琦在举报信中还称，胡志强的父亲为山西省委原书记胡富国。据财经网报道，1993年3月，胡志强调任华晋焦煤公司办公室副主任时，胡志强父亲胡富国，正任职山西省委书记。

据由民政部主管、中国老龄协会主办的《中国老年》杂志2017年第8期《胡富国：清官为民总被铭记》一文报道，“胡富国的长子胡志强从大学毕业后，分到国家工商局工作，担任过处长，后到 神华集团工程部任经理。中央决定西部大开发时，他放弃了收入高、待遇好的工作，主动要求去西部工作，整整奋斗了8年，后任陕西榆林市市长。小儿子文强考取中国矿业大学的机算计专业，因为父亲的坚持，改读采矿专业。大学毕业后下矿井工作。部长的儿子下矿井，一时让很多人吃惊。”

13日中午，赵发琦对“政事儿”（微信ID：xjbzse）表示，举报信发出后，陕西省纪委曾找他核实过情况，他将部分证据提交了陕西省纪委，还有很多证据没有提供。举报信发出后，胡志强在山西长治县的老家方面，曾有人多次打电话找过来。

据他了解，榆林市还有其他官员涉入胡志强案。他表示，胡志强主政榆林9年时间，操控权力的空间非常大。榆林是能源大市，现在还没有一个上市企业，这是很不正常的。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，榆林市干部任用存在的问题，陕西省委巡视组对榆林市巡视时就曾指出。

2015年8月至9月，陕西省委第四巡视组对榆林市开展了巡视。11月23日，省委第四巡视组向榆林市领导班子以及正处级以上干部反馈了巡视情况。

当时，时任巡视组组长潘文静指出，榆林市重点领域和关键环节不按法规办事，部分财政资金建设的工程项目违规转让土地，设计规划管控不严，房地产开发领域监管不到位；工程管理不规范，大额专项资金管控不严，工程建设项目存在违反招标法行为。一些重要部门关键岗位、基层干部贪腐问题时有发生，十八以来有34名干部因违反八项规定受到处理。

在干部选拔任用方面，潘文静指出，榆林市超职数配备干部数量较大，全市共超配3657人，其中市管县级干部314人，县区干部3064人，市直部门279人。对消化超配干部工作，一些部门、县区重视不够，等待观望，整改消化进度较慢。市、县（区）均存在领导干部在各种协会任职超过任期或任职年龄等情况。

当时，胡志强表示，要落实全面从严治党责任，坚定不移惩治腐败；要驰而不息纠正“四风”，持续从严正风肃纪；要从严把好选人用人关，营造良好政治生态。市委对整改工作承担主体责任、负总责，会后将召开常委会，认领问题，总结教训，举一反三研究制定整改方案，逐项细化整改措施，雷厉风行抓好整改，以实实在在的整改成效让省委放心、让群众满意。

责任编辑：余鹏飞