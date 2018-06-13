办事不力咋办?这个市57个单位或个人获“蜗牛奖”

原标题：办事不力怎么办？得“蜗牛奖”

工作不力的单位和领导也能获奖？据《人民日报》13日报道，江苏省泰州市设立了“蜗牛奖”，剑指推进重点项目不得力、履行行政职能不到位、解决群众关切不及时的责任人。两年来，泰州市已先后向57个单位或个人颁发“蜗牛奖”，整改不力的“蜗牛”不仅“丢面子”，更有可能“丢位子”。“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，泰州市设立的“蜗牛奖”起于2016年，为时任泰州市委书记蓝绍敏首倡。

当年1月，泰州市委市政府决定，市效能办将设立“蜗牛奖”，发给那些推进重点项目不得力、履行行政职能不到位、解决群众关切问题不及时的责任人。当时主政泰州的蓝绍敏介绍，“蜗牛奖”不是一年一评，而要按照任务项目化、项目目标化、目标节点化、节点责任化的原则，抓住每个节点、每个事件，落实到绩效考核跟踪的每个环节上。哪个环节负责的，哪个环节出问题，哪个环节领奖。对于“蜗牛奖”的范围，蓝绍敏说，“不是光对城市建设，是对重大政府投资项目，包括城市建设，也包括我们重大项目推进过程当中政府的服务，也包括群众的呼声，给我们政府热线打电话啦，给我们写信啊，都算在内。”“这个奖，不是这么容易领回去的。”他还评价说，凡是拿到奖的，效能办都要回访跟踪、督促整改。凡是整改不力、变化不大的，要下决心予以调整。“坚决换人，各级都换人。不是简单地换局长，责任要大家担起来。”“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，之后，泰州市还专门出台了《效能建设“蜗牛奖”认定暂行办法》，由市纪委、市委、市政府、市委组织部等部门组成“蜗牛奖”认定小组，向全市公开征集问题线索。2016年4月6日，泰州第一批“蜗牛奖”出炉，评审时邀请了党代表、人大代表、政协委员、企业代表、基层群众代表参加，选出了11个事项、12个部门（单位）。当年5月底公布第二批“蜗牛奖”时，除了8个单位，还有两名干部“获奖”。

首批“蜗牛奖”公布现场

之后，泰州分别于2016年10月、2017年3月，公布了第三、第四批“蜗牛奖”，分别有12个、9个部门上榜。2017年2月，泰州市召开工业经济转型大会，蓝绍敏对在场的企业家“打气”：“我还要送给广大企业家一把‘尚方宝剑’，那就是‘蜗牛奖评定直通车’。”他说，在企业发展环境这个问题上，如果你们发现各级政府部门，包括市级机关、市（区）、乡镇（街道），存在不作为、慢作为的情况，请直接给效能办打电话。“我们开通评定直通车，情况核实以后，随时给相关责任人发‘蜗牛奖’，做到一打电话、马上就查；不限数量、不讲批次；一经查实、周内颁布。”

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，2017年3月，蓝绍敏调离泰州，任江苏副省长，后于今年1月任南京市长。泰州市委书记一职后由原任苏州市长曲福田接任，今年4月南通原市长韩立明继任。综上信息，“蜗牛奖”设立第一年，共公布了4次，有43个单位和个人“中奖”。根据《人民日报》公布的信息，在2017年3月至今的一年多来，有14个单位和个人上榜。“政事儿”梳理公开报道和泰州市政府、市效能建设网站，无法查询到2017年3月之后的“蜗牛奖”评定信息。对此，泰州市效能办工作人员对“政事儿”表示，2017年3月第四批“蜗牛奖”公布后至今，又评选了两批“蜗牛奖”，但并未在政务网站和报纸上公布。“第五和第六批，我们在市委全会的电视电话会议上，在现场播放的专题片中嵌入‘蜗牛奖’的上榜单位，并未对外公布。”同时工作人员表示，第七批“蜗牛奖”预计于7月公布。

责任编辑：余鹏飞