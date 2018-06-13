香港特区立法会完成广深港高铁“一地两检”二读

原标题：香港特区立法会完成广深港高铁“一地两检”条例草案二读

新华社香港6月13日电（记者 周雪婷）香港特区立法会13日完成《广深港高铁（一地两检）条例草案》（下称《条例草案》）的二读工作，“一地两检”在香港的本地立法程序进入全体委员会审议及三读阶段。

特区政府运输及房屋局局长陈帆当日在二读审议前表示，“一地两检”利民便民，符合基本法和“一国两制”，有坚实法律基础，也符合国家宪法。他相信香港社会理解并认同“一地两检”。

为在广深港高铁（香港段）西九龙站实行“一地两检”的通关方式，“一地两检”需要在香港本地立法。按照香港法律，完成本地立法程序需要立法会三读通过。《条例草案》的首读工作已于1月31日完成。

立法会于2月2日成立由64名议员组成的法案委员会，对《条例草案》详细研究。经过17次会议及2次公听会后，法案委员会于5月7日完成审议《条例草案》，于6月6日在立法会大会恢复《条例草案》二读辩论，并于6月13日完成了二读工作。

特区立法会有望于7月前结束《条例草案》三读，完成“一地两检”在香港的本地立法程序。

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