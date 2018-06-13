澳大利亚出手 搅黄中国企业在南太岛国大单

原标题：澳大利亚出手搅黄中国企业在南太岛国大单
近来一向对华不友好的澳大利亚，如今出手搅黄了华为与南太平洋岛国所罗门群岛的电缆合同。
今天，澳大利亚宣布，将出资帮助所罗门群岛兴建一条新电信光缆，从而正式将中国华为公司排挤出局。
据《联合早报》今天报道，澳大利亚周三宣布将帮助出资兴建一条从悉尼到所罗门群岛的新电信光缆，把华为公司挤出局。文章称，眼下澳洲在南太平洋与中国展开较量，希望维持其在该地区的外交影响力。
彭博社报道，澳洲总理特恩布尔表示，这条海底高速电缆将从澳洲东海岸，经巴布亚新几内亚的莫尔兹比港延伸到霍尼亚拉，然后连接所罗门群岛的偏远省份。此前外媒报道称，澳大利亚准备阻止华为海洋网络有限公司铺设从悉尼到所罗门群岛总长度超过4000公里的海底光缆。
所罗门群岛总理霍尼普韦拉本月对记者表示，该国政府最初考虑由华为来承建这个光缆，但由于澳洲的担忧，其重新考虑了这家中国公司的参与。澳洲2012年以安全担忧为由禁止华为参与竞标该国全国宽带网络合同。
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