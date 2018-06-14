外媒：中国和巴拿马建交一周年 启动自贸协定谈判

原标题：外媒：中国和巴拿马建交一周年 两国启动自贸协定谈判

2018年4月13日，在秘鲁首都利马，巴拿马总统巴雷拉接受新华社记者采访。 新华社记者 许睿 摄

参考消息网6月14日报道 外媒称，中国和巴拿马建交一周年之际，巴拿马贸易和工业部长奥古斯托·阿罗塞梅纳12日在访问北京期间与中国商务部部长钟山签署了一项谅解备忘录，共同宣布正式启动中巴自贸协定谈判。

据巴拿马《明星报》6月12日报道，两位部长在北京举行的官方活动中共同确定将于7月9日至13日展开中巴自贸协定的第一轮谈判。

阿罗塞梅纳在巴拿马贸工部发表的公报中指出：“我们坚信能够达成一个有利于巴拿马和民众的协定，时刻维护我们的最高利益，进一步挖掘我们在商品服务领域的潜力，同时维护我国的敏感部门。”

他表示，巴拿马与中国签署自贸协定的首要目的在于加强本国与中国这个世界第二大经济体之间的贸易关系，以促使巴拿马成为中国大型科技企业的高附加值业务中心和地区分销中心，同时挖掘巴拿马对华出口的潜力。

巴拿马贸工部强调，目前中国是巴拿马第三大出口目的国，2017年对华出口额超过了6200万美元（1美元约合6.39元人民币——本网注），如果能与中国签署自贸协定，势必带动这个数据大幅增长。

报道称，2017年巴拿马从中国进口了66亿美元的商品和服务，从高新技术到大蒜无所不包。

巴拿马向中国出口了铜铝废料、海产品、木材和咖啡等产品，目前还存在出口菠萝和肉类的机会。

报道称，数十年来中国一直是巴拿马的贸易战略伙伴，不但是巴拿马科隆自贸区最大商品供应国，也是巴拿马运河第二大用户，仅次于美国。

阿罗塞梅纳表示：“自贸协定将对拉美地区产生重大影响，这种影响力必将跨越两国国界，因此我们相信该协定必将为下一代开启和谐关系的新阶段。”

巴拿马贸工部还强调，在阿罗塞梅纳对北京展开正式访问的框架内，还建立了中国与巴拿马政府间经贸混委会，以巩固和促进在经济、贸易和投资领域的双边关系。

报道称，自从巴拿马去年6月12日宣布与中国建交以来，两国已经在多个领域签署了23项双边协定。总统胡安·卡洛斯·巴雷拉上周表示，在已经取得的丰硕成果的基础上，巴拿马政府将加倍努力以促使两国在双边关系上收获更多成果。（编译/刘丽菲）

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