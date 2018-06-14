人民日报：实践中犯错在所难免 让干事者放下包袱

原标题：让干事者放下包袱（人民论坛）

《 人民日报 》（ 2018年06月14日 04 版）

列宁曾说，“只有什么事也不干的人才不会犯错误。”干部在改革创新的实践中，犯错误在所难免。一位县委书记曾坦言：改革进入深水区，最需要的是勇气和担当。如果一脚踩空，呛个半死，再被拉上岸打几板子，就有点不近情理，也不符合党的一贯原则。中办最近印发的《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》强调，建立健全容错纠错机制，宽容干部在改革创新中的失误错误。这给敢担当敢作为、敢闯敢拼的干部吃了一颗“定心丸”。

在工作中特别是改革创新实践中，许多干部的失误错误是在先行先试、缺乏经验、客观条件不成熟等情况下，导致的探索性失误和无意性过失。同时，也有的人是为求速度，走捷径，打政策“擦边球”，结果欲速则不达，砸了锅、犯了错。判定哪些错该容，哪些错不该容，不能一概而论，应妥善把握事业为上、实事求是、依纪依法等原则，结合动机态度、客观条件、程序方法、性质程度、后果影响以及挽回损失等情况，具体问题具体分析。关键是要准确把握习近平总书记提出的“三个区分开来”，明辨“为公”还是“为私”，分清“无心”还是“有意”，判定“无禁”还是“严禁”，严格划分“失误、错误”与“违纪、违法”的界线。

容错首先是组织上的“包容”。考核考察“不戴有色眼镜”，评先评优“不一棍子打死”，选拔任用“一碗水端平”，是考核任用干部的应有态度。让“不干事、不担事、不出事”的机会主义者没机会，就是对“想干事、能干事、敢干事”的实干主义者最大的激励。同时，容错也需要全社会的宽容，我们应当摒弃“求全责备”“一旦有污点，永世不得翻身”的错误观念，在全社会形成支持大胆干、大胆闯，鼓励敢担当、敢作为的良好氛围，让锐意进取者放下“一朝被蛇咬，十年怕井绳”的心理包袱，轻装上阵。

当然，容错不是纵容。一方面，同样的错误不能一犯再犯。再小的错误“屡教不改”也是不能容忍的。应当坚持有错必纠、有过必改，对失误错误及时采取补救措施，汲取教训，改进提高。另一方面，绝不能犯战略性、颠覆性错误。一旦失了“街亭”，就是“挥泪斩马谡”也无济于事。应着眼建立一套发现错误防范风险的机制，对苗头性、倾向性问题早发现、早叫停、早纠正，绝不能让小问题积累成大错误，更不能让个别的局部的小差错，蔓延成全局性系统性的风险。特别需要强调，容错容不下违反中央八项规定精神问题，更容不下腐败行为，容错不能成为胆大妄为者胡作非为的借口。

在改革进入了攻坚期和深水区的今天，面对改革创新中的失误错误，只有允许试错、宽容失败，才能让改革永不停顿、创新永无止境。充分发挥容错机制的导向作用，让担当有为者放下包袱，让违法乱纪者受到惩戒，我们才会有风清气正的良好政治生态，形成千帆竞发的干事创业氛围。

责任编辑：霍宇昂