移民管理局:中国公民出入境通关排队将不超30分钟

原标题：国家移民管理局：端午节起中国公民出入境通关排队不超过30分钟

新京报快讯（记者倪伟）公安部今天（6月14日）在京召开新闻发布会，国家移民管理局在发布会上通报，决定自6月18日起，在全国陆海空口岸实现中国公民出入境通关排队不超过30分钟，着力解决大型口岸高峰期中国公民排长队问题，进一步提升服务管理水平。

国家移民管理局副局长曲云海介绍，国家移民管理局成立后，组织有关部门对大型口岸高峰期中国公民排长队问题进行了专项调研，决定自今年端午节起，在全国所有陆海空口岸实现“中国公民出入境通关排队不超过30分钟”，切实解决大型口岸出入境高峰期中国公民排队长的烦心事。

记者从发布会上获悉，目前，全国共有海、陆、空对外开放口岸305个，设出入境边防检查站302个，其中日均查验出入境人员超过5000人次的口岸35个，超过1万人次的口岸19个，超过5万人次的口岸7个。

近年来，全国边检机关深化边检勤务改革，推进出入境证件电子化改革，加快口岸边检自助通道建设，推动通关效率不断提升。但一些大型枢纽机场口岸和毗邻港澳的大型陆地口岸，因出入境人员数量多，周末、节假日期间出入境客流相对集中，旅客高峰期排队候检时间较长。还有个别口岸因候检场地狭小，制约了通关效率。

据介绍，为确保新举措取得实效，国家移民管理局近日部署全国边检机关，在出入境旅客流量较大的口岸设置中国公民专用通道，进一步便利中国公民出入境优化现场勤务组织，进一步改进流程设置，强化动线管理，提升查验管理能力水平，提升科技信息化运用水平，推进边检自助通关，提高自助通关人员比例。同时，国家移民管理局会同有关部门改善通关环境，推动解决边检候检场地狭小、查验通道不足等问题。据了解，国家移民管理局也同步要求全国边检机关加强现场科学合理调度，确保外国人出入境通关效率。

国家移民管理局相关负责人表示，该项举措是国家移民管理局自今年4月2日成立以来，继推出“海南59国人员入境旅游免签”、全国实现办理护照等出入境证件“只跑一次”、进一步健全完善永久居留资格审核审批机制、大力推进引智引才工作等出入境管理新政后，推出的又一项新举措。

责任编辑：张玉